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Yalı Çapkını’nın Ferit’inin eski sevgilisi çok ünlü çıktı! Herkesin tanıdığı bir isim

16.01.2023 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir'in adı son günlerde rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile anılıyor. Yakışıklı oyuncunun eski sevgilisinin çok ünlü bir isim olduğu ortaya çıktı. İşte Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisi...

Yalı Çapkını’nın Ferit’inin eski sevgilisi çok ünlü çıktı! Herkesin tanıdığı bir isim

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizide Ferit karakterine hayat veren Demir’in eski sevgilisi Aşkın Tarifi dizisinin yıldızıymış.
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Yalı Çapkını dizisi ile büyük ilgi gören Mert Ramazan Demir daha önce Serra Arıtürk ile berabermiş.
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Güzel oyuncu Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu ile başrolü paylaşmıştı.
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1998 yılında dünyaya gelen Serra Arıtürk, uzun yıllar gitar dersleri almış. Boğaziçi Caz Korosu ekibinde de yer alan güzel oyuncu 2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını yayınladı.
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Arıtürk, Kadir Doğulu ile birlikte başrolleri paylaştığı Aşkın Tarifi adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
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