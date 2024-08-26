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Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu Kaz Dağları'nda aldı soluğu! Doğa ile iç içe yeni yaş

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.08.2024 08:02
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Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu Emre Altuğ ile sık sık anılıyordu. Dizinin yeni sezonu için geri sayım yapılırken oyuncu soluğu Kaz Dağları'nda aldı. Gözde Kansu yeni yaşını yoga kampında kutladı.

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Gülgün karakteriyle adından söz ettiren Gözde Kansu, setteki yoğun tempoya hazırlanmak için ruhunu ve bedenini dinlendirmeyi ihmal etmedi.

Çeşme'deki evinin terasında hamak yogası yaparak sosyal medyada esnekliğiyle gündem olan Kansu, şimdi de Kaz Dağları'ndaki bir yoga kampına katılarak kendini doğanın kollarına bıraktı.

Kansu, 44. yaşını Kaz Dağları'nın huzur dolu atmosferinde karşıladı ve fit görünümüyle dikkat çekti.

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Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini kazanan oyuncu, enerjisi ve neşesiyle kampın vazgeçilmez ismi haline geldi. Kamp süresince yoga seanslarının yanı sıra taş dengeleme sanatıyla da ilgilenen Kansu, doğayla iç içe geçirdiği bu zamanı hayatının en özel anlarından biri olarak nitelendirdi.

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Yeni yaşını anlamlı bir ortamda kutlamanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Kansu, “Ruhuma iyi gelen bu yerde, doğanın kalbinde yeni yaşıma girmekten dolayı çok mutluyum” dedi.

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"KREMLERE BAĞLI YAŞAMIYORUM"

Sade görünümüyle dikkat çeken Kansu, güzellik rutiniyle ilgili, "Hiçbir bakım ürünü kullanmıyorum. Dizilerde hep kokoş birisini oynuyorum ama öyle değilimdir. Çok fazla kremlere falan bağlı yaşamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Gozde Kansu
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