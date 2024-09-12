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  4. Yalı Çapkını'nın güzeli Buçe Buse Kahraman düşük bel modasına uydu! Sosyal medya ikiye bölündü

Yalı Çapkını'nın güzeli Buçe Buse Kahraman düşük bel modasına uydu! Sosyal medya ikiye bölündü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.09.2024 10:47
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Son olarak Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Pelin' karakteri ile adından söz ettiren Buçe Buse Kahraman diziden ayrılmış yeni sezonda da Kuruluş Osman dizisine dahil olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de Paris'teki bir davete katılan Kahraman düşük bel modasına uydu ve poz verdi. Ünlü ismin iddialı tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

MYNET-Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı 'Pelin' karakteri ile adından söz ettiren Buçe Buse Kahraman diziden ayrılışı ile çok konuşulmuştu.

Yeni sezonda fenomen dizi 'Kuruluş Osman' kadrosuna dahil olan ünlü isim şimdilerde Paris'teki bir davetten görüntüleri ile gündem oldu.

DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü bir kozmetik markasının 30. yıl kutlamalarına katılan Buçe Buse Kahraman düşük bel modasına uydu ve kırmızı halıda uzun eteği mayo tarzı üstü ve kasık dekoltesi ile dikkat çekti.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Geceye siyahlar içerisinde katılan ünlü ismin bu hali sosyal medyayı ikiye böldü. Buçe Buse Kahraman'ın cesur tarzını güzel bulanlar da oldu 'saçma' bulanlar da.

BUÇE

Yeni sezon öncesi gelen proje tekliflerini değerlendiren Kahraman, 6. sezona başlayacak olan 'Kuruluş Osman' dizisiyle anlaşama sağladı. Ünlü oyuncu fenomen dizide Altunay Hatun karakterine hayat verecek.

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kuruluş osman yalı çapkını Buçe Buse Kahraman
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