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Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu da oyuncu çıktı! Gören hayret etti

25.11.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Sineması'nın efsane isimleri arasında yer alan usta oyuncu Çetin Tekindor, şimdilerde Star TV'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını'nda 'Halis Ağa' karakterine hayat veriyor. Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan Çetin Tekindor'un oğlu da oyuncu çıktı.

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu da oyuncu çıktı! Gören hayret etti

İçerde, Karadayı, Bir İstanbul Masalı, Yılan Hikayesi gibi unutulmaz yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Çetin Tekindor'un oğlu bakın kimmiş...

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Çetin Tekindor, bir süre Hacettepe Üniversitesi'nde sahne ve diksiyon dersleri vermişti. Sonrasında Bilkent Üniversitesi'nde Tiyatro öğretmenliği yaptı. İlk olarak Hep Vatan İçin tiyatro oyununda sahneye çıkan Çetin Tekindor, 1963 yılından bu yana birçok oyunda izleyici karşısına geçti.

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu da oyuncu çıktı! Gören hayret etti

Sinemada da takdir toplayan Çetin Tekindor, en son Ayla filminde rol almıştı. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Çetin Tekindor'un özel hayatı merak konusu oldu.

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu da oyuncu çıktı! Gören hayret etti

1987 yılında nikah masasına oturan Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor çifti, 1999 yılında boşandı. Ünlü çift, ilerleyen zamanlarda ikinci kez evlendi ancak beraberlikleri uzun sürmedi.

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu da oyuncu çıktı! Gören hayret etti

Çetin Tekindor ve Zerrin Tekindor çiftinin Hira adını verdikleri bir oğulları bulunuyor.

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu da oyuncu çıktı! Gören hayret etti

Anne ve babasının izinden giden Hira Tekindor, oyunculuk ve yönetmenlik yapıyor.

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu da oyuncu çıktı! Gören hayret etti

Babasının kaleme aldığı Örümcek kısa filmiyle 'En İyi Film' ödülüne layık görülen Hira Tekindor, Haluk Bilginer'le de çalışmıştı.

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu da oyuncu çıktı! Gören hayret etti

33 yaşındaki Hira Tekindor, 2010 yılında İngiltere'nin önde gelen okullarından olan The University of Kent'ten mezun oldu.

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu da oyuncu çıktı! Gören hayret etti

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu da oyuncu çıktı! Gören hayret etti

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu da oyuncu çıktı! Gören hayret etti

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu da oyuncu çıktı! Gören hayret etti

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