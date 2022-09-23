MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlunu görenler 'kopyası' dedi! Babasını geçmiş...

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlunu görenler 'kopyası' dedi! Babasını geçmiş...

23.09.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Çetin Tekindor, yeni dizi Yalı Çapkını ile seyircilerle buluştu. Ekranların en tanınan yüzlerinden biri olan Çetin Tekindor, oğlu ile yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlunu görenler 'kopyası' dedi! Babasını geçmiş...

Çetin Tekindor Yılan Hikayesi, Babam ve Oğlum, İçerde gibi başarılı yapımların ardından Yalı Çapkını adlı dizi ile ekranlara döndü. Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa rolüne hayat veren Tekindor, ailesiyle yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

OĞLU BAKIN KİM ÇIKTI

Çetin Tekindor, kendisi gibi oyuncu olan Zerrin Tekindor ile 1988–2000 yılları arasında evli kaldı. İkilinin bu evlilikten Hira Tekindor adında bir oğlu bulunuyor.

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu kopyası çıktı! Babasını geçmiş...

33 yaşındaki Hira Tekindor, 23 Eylül 1989 doğumludur. Çetin Tekindor, oğlunun doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu kopyası çıktı! Babasını geçmiş...

Eski eşi Zerrin Tekindor ve oğlu Hira ile fotoğrafını paylaşıp, "23 Eylül bizim doğum günümüz" diye yazdı. O pozu görenler, "Hira sizin kopyanız", "Babasını geçmiş" dedi.

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu kopyası çıktı! Babasını geçmiş...

Hira Tekindor ödüllü bir yönetmendir. 2006'da lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle ödül aldı.

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu kopyası çıktı! Babasını geçmiş...

Yurt dışında film alanında eğitim aldı. 2013'te, çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı.

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu kopyası çıktı! Babasını geçmiş...

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu kopyası çıktı! Babasını geçmiş...

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu kopyası çıktı! Babasını geçmiş...

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu kopyası çıktı! Babasını geçmiş...

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlu kopyası çıktı! Babasını geçmiş...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını Seyran kimdir?Yalı Çapkını Seyran kimdir?
Silikon itirafı gündem olmuştu! Eski haline bakınSilikon itirafı gündem olmuştu! Eski haline bakın
Mehmet Ali Erbil, Hasan Can Kaya'yı yerden yere vurdu! Sosyal medyadan tepki gecikmediMehmet Ali Erbil, Hasan Can Kaya'yı yerden yere vurdu! Sosyal medyadan tepki gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
Çetin Tekindor Yalı Çapkını dizisi Oyuncu tekindor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti kritik sınırda: CHP ve İYİ Parti ise....

Son ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti kritik sınırda: CHP ve İYİ Parti ise....

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Vatandaşlar 57 bin TL'lik telefon için akın ettiler

Vatandaşlar 57 bin TL'lik telefon için akın ettiler

Kılıçdaroğlu'nun 'destek çağrısı' sonrası Erdoğan'dan ilk yorum

Kılıçdaroğlu'nun 'destek çağrısı' sonrası Erdoğan'dan ilk yorum

Ruslar ülkelerinden kaçıyor! Antalya için satılan son biletin fiyatı dudak uçuklattı

Ruslar ülkelerinden kaçıyor! Antalya için satılan son biletin fiyatı dudak uçuklattı

Bambaşka bir görünüme kavuşmuştu! Estetik pişmanlığı

Bambaşka bir görünüme kavuşmuştu! Estetik pişmanlığı

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.