Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğlunu görenler 'kopyası' dedi! Babasını geçmiş...

Çetin Tekindor Yılan Hikayesi, Babam ve Oğlum, İçerde gibi başarılı yapımların ardından Yalı Çapkını adlı dizi ile ekranlara döndü. Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa rolüne hayat veren Tekindor, ailesiyle yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

OĞLU BAKIN KİM ÇIKTI

Çetin Tekindor, kendisi gibi oyuncu olan Zerrin Tekindor ile 1988–2000 yılları arasında evli kaldı. İkilinin bu evlilikten Hira Tekindor adında bir oğlu bulunuyor.

33 yaşındaki Hira Tekindor, 23 Eylül 1989 doğumludur. Çetin Tekindor, oğlunun doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Eski eşi Zerrin Tekindor ve oğlu Hira ile fotoğrafını paylaşıp, "23 Eylül bizim doğum günümüz" diye yazdı. O pozu görenler, "Hira sizin kopyanız", "Babasını geçmiş" dedi.

Hira Tekindor ödüllü bir yönetmendir. 2006'da lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle ödül aldı.

Yurt dışında film alanında eğitim aldı. 2013'te, çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı.



