Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızını gören inanamadı! Meğer o da çok ünlüymüş

Mert Ramazan Demir, Afra Sarasçoğlu, Beril Pozam, Buçe Buse Kahraman, Diren Polatoğulları gibi oyuncularla kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisiyle kendine hayran bırakan Şerif Sezer'in kızı da ünlü bir oyuncu.

Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kendisi gibi oyuncu olan kızını görenlerin şaşırıyor.

ŞERİF SEZER'İN KIZI DA ÜNLÜ BİR OYUNCU ÇIKTI

Usta oyuncu Şerif Sezer'in kızı da rol aldığı yapımlar ile annesinin izinden gidiyor.

Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kıozı; Güldünya, Beyaz Gelincik, Çemberimde Gül Oya ve Sakarya Fırat gibi dizilerle adından söz ettiren Deniz Arna'dan başkası değil.

2017'de reklamcı Devrim Erdoğan'la dünyaevine giren ünlü oyuncunun bir de kızı var.



