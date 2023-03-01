Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan yeni proje! Arka Sokaklar'ın Mesut komiseriyle...

Yalı Çapkını’nda hayat verdiği Kazım karakterindeki performansıyla fenomen haline gelen Diren Polatoğulları, dizinin yanı sıra yeni bir proje için daha anlaşma yaptı.

Başarılı oyuncu geçen günlerde “Tetikçinin Oğlu” dizisiyle anlaşan Şevket Çoruh’la beraber fotoğraf yayınlamıştı.

Diren Polatoğulları, Baba Sahne’nin “Taxim” oyununda Şevket Çoruh’la dönüşümlü olarak rol alacak. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Mart ayından itibaren “Taxim”in Baba Sahne’deki temsillerinde Diren Polatoğulları, turnelerde ise Şevket Çoruh seyirciyle buluşacak.

Kapalı gişe oynanan oyunda Çoruh ve Polatoğulları’nın yanı sıra Ozan Güven, Mert Asutay, Nergis Çorakçı, Seçkin Özdemir, Ömür Arpacı, Felicia Sağnak, Ahmet Balta, Kemal Yazıcı ve Cem Evsen rol alıyor.

