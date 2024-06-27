MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ hayranlarını korkuttu! Apar topar ameliyat oldu

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ hayranlarını korkuttu! Apar topar ameliyat oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.06.2024 11:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Orhan karakteri ile adından söz ettiren Emre Altuğ bu defa sevenlerini korkuttu. Kolunda sargı ile görüntülenen Altuğ ameliyat olduğunu söyledi.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ hayranlarını korkuttu! Apar topar ameliyat oldu

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Orhan karakteri ile büyük beğeni toplayan Emre Altuğ diziye ölerek veda etmiş sonrasında da diziye geri dönüşü ile herkesi şaşırtmıştı.

Sezon finalinin yayınlanmasının ardından röportaj veren Emre Altuğ, yönetmen ve oyuncular dahil olmak üzere diziye geri döneceğini kimsenin bilmediğini belirtirken, bunun yapımcıyla arasında bir sır olduğunu söylemişti.

emre

'NAZAR DEĞİL'

Şimdilerde dizisi sezon finalinde olan Emre Altuğ kolunda sargı ile görüntülendi.

kolu 1

Sağlık problemleri yaşadığını söyleyen Altuğ '5 aydır tekrarlayan bir rahatsızlığım vardı. Doktor tekrarlayınca keseyi alalım oradan dedi. Sabah ameliyat oldum. Nazar değil sağlıksal problemler.' diyerek konuştu.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evlendikten sonra ekranlara ara vermişti! İstanbul'u terk ediyorEvlendikten sonra ekranlara ara vermişti! İstanbul'u terk ediyor
Survivor Yunanistan'ın kadın yarışmacıları finalin önüne geçti! "Yakıyorlar"Survivor Yunanistan'ın kadın yarışmacıları finalin önüne geçti! "Yakıyorlar"
Defile izlemeye böyle gitti! Görenler anlam veremediDefile izlemeye böyle gitti! Görenler anlam veremedi
Anahtar Kelimeler:
Emre Altuğ yalı çapkını
En Çok Okunan Haberler
Düğüm bugün çözülecek! Meclis kulislerinde gündem oldu: İstifa edecek 2 partiden birine gidecek, aralarında CHP de var

Düğüm bugün çözülecek! Meclis kulislerinde gündem oldu: İstifa edecek 2 partiden birine gidecek, aralarında CHP de var

Eylem Tok ve oğlunun Boston'da gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Eylem Tok ve oğlunun Boston'da gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Kartını düşürdü! Bulan kişi harcamaya doymadı

Kartını düşürdü! Bulan kişi harcamaya doymadı

Dört erkek sokakta gördükleri kadını zorla eve sürükledi

Dört erkek sokakta gördükleri kadını zorla eve sürükledi

Telefonunu şarja takıp yattı! Uyurken hem paraları gitti, hem de borçlandı

Telefonunu şarja takıp yattı! Uyurken hem paraları gitti, hem de borçlandı

Hadise'ye bomba partner... Alacağı ücret dudak uçuklattı

Hadise'ye bomba partner... Alacağı ücret dudak uçuklattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.