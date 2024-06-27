Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ hayranlarını korkuttu! Apar topar ameliyat oldu

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Orhan karakteri ile büyük beğeni toplayan Emre Altuğ diziye ölerek veda etmiş sonrasında da diziye geri dönüşü ile herkesi şaşırtmıştı.

Sezon finalinin yayınlanmasının ardından röportaj veren Emre Altuğ, yönetmen ve oyuncular dahil olmak üzere diziye geri döneceğini kimsenin bilmediğini belirtirken, bunun yapımcıyla arasında bir sır olduğunu söylemişti.

'NAZAR DEĞİL'

Şimdilerde dizisi sezon finalinde olan Emre Altuğ kolunda sargı ile görüntülendi.

Sağlık problemleri yaşadığını söyleyen Altuğ '5 aydır tekrarlayan bir rahatsızlığım vardı. Doktor tekrarlayınca keseyi alalım oradan dedi. Sabah ameliyat oldum. Nazar değil sağlıksal problemler.' diyerek konuştu.





