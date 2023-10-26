Yalı Çapkını'nın Pelin'i iddialı pozlarıyla büyüledi! Değişimi olay oldu! “Yüzüne ne oldu?”

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Buçe Buse Kahraman güzelliğiyle ve oyunculuğuyla adından söz ettiren isimlerden biri.

Diziye geri döneceği haberi gündem olan Kahraman sosyal medya hesabından peş peşe pozlarını paylaştı.

Siyah iddialı bir elbise tercih eden güzel oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü ismin takipçileri paylaşımı adeta yorum yağmuruna tuttu.

Buçe Buse Kahraman’ın takipçileri pozlarına "Yüzüne ne oldu?", "Eski doğallık yok", "Buçe çok farklısın" yorumlarında bulundu.

1996 doğumlu olan güzel oyuncunun Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunuyor.







