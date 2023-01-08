Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası duygusal paylaşım

Başrolünü Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını ile gündemde olan Afra Saraçoğlu, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olmasıyla da biliniyor.

FENERBAHÇE'Yİ DE ETİKETLEDİ

25 yaşındaki güzel oyuncu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından yaptığı paylaşımla da dikkat çekti. Saraçoğlu Twitter hesabından "Bari sen yüzümüzü güldürseydin" yazarak Fenerbahçe'yi etiketledi. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.

FORMA TANITIMINI DA YAPMIŞTI

Afra Saraçoğlu, Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtımında da sahneye çıkmıştı.

Saraçoğlu yaşadığı heyecanı ise "Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım sanırım. Bugün daha küçük bir çocukken renklerine aşık oldugum takım için forma tanıtımında bulunmak benim için büyük bir onurdu. Teşekkürler" sözleriyle ifade etmişti.



