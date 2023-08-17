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Yalı Çapkını'nın Tarık'ı Baran Bölükbaşı'nın eski aşkı bakın kim çıktı! Meğer Üç Kız Kardeş'in yıldızıyla birlikteymiş

17.08.2023 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını'nın oyuncuları, özel hayatlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Fenomen dizide Seyran ile evlenmeyi aklına koymuş olan Tarık İhsanlı'yı canlandıran Baran Bölükbaşı'nın eski aşkı görenleri hayrete düşürdü.

Son olarak Yalı Çapkını dizisi ile televizyon ekranlarında yer alan Baran Bölükbaşı, zaman zaman aşk hayatıyla gündeme geliyor. Ünlü oyuncunun Üç Kız Kardeş dizisiyle akıllarda yer edinen oyuncuyla bir dönem sevgili olduğu ortaya çıktı.

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Bölükbaşı kısa bir aradan sonra kadrosunda Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi oyuncuları bulunduran Yalı Çapkını'nda karşımıza çıktı.

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ÜÇ KIZ KARDEŞİN YILDIZIYLA...

Dizide takıntılı bir adamı canlandıran Bölükbaşı'nın, Kanal D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya ile beraber olduğu ortaya çıktı.

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Serdar Burak Şanal ile uzun süre bir ilişki yaşayan Kaya, ayrılığın ardından bir süre sonra Baran Bölükbaşı ile görüntülenmişti.

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İlişkileri uzun sürmeyen ikili kısa süre içerisinde ayrılmış ve yaşamlarına devam etmiştir.

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Şu an için iki ismin de hayatında birinin olup olmadığı bilinmiyor.

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1 Mayıs 1994 yılında Hatay İskenderun’da dünyaya gelen Bölükbaşı, öğrenim hayatının büyük bölümünü memleketinde tamamladı.

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Sonrasında Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi'nden oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı, oyunculuk hayatına 2017 yılında Adı Efsane dizisi ile başladı.

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Ardından Sevdanın Bahçesi, Servet ,Vuslat ve Son Nefesime Kadar dizilerinde yer alan başarılı oyuncu Yalı Çapkını dizisinde Tarık İhsanlı karakteri ile seyirci karşısına çıktı.

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