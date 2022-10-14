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Yalı Çapkını Sultan kimdir? Yalı Çapkını'nın hizmetçi Sultan'ı İrem Altuğ kimdir, kaç yaşında?

14.10.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını 'Sultan' olarak karşımıza çıkan İrem Altuğ'un hayatı dizinin seyircileri tarafından merak edildi. Yalı Çapkını dizisinde 'Sultan' ile 'Ferit' karakterlerinin aralarında geçen olaylar gündem olmuştu. İrem Altuğ Yalı Çapkını dizisinde dikkat çeken oyunculardan biri. Peki, Yalı Çapkını Sultan kimdir? Yalı Çapkını'nın hizmetçi Sultan'ı İrem Altuğ kimdir, kaç yaşında?

Yalı Çapkını Sultan kimdir? Yalı Çapkını'nın hizmetçi Sultan'ı İrem Altuğ kimdir, kaç yaşında?

Star Tv'nin yeni dizisi Yalı Çapkını hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Demir, Çetin Tekindor gibi isimler yer almakta. Oyuncu kadrosundan İrem Altuğ dizide 'Hizmetçi sultan' rolüne can veriyor. Çekimleri İstanbul ve Gaziantep'de gerçekleşen dizi yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Dizinin oyuncularından İrem Altuğ hakkında pek çok detay merak edildi. Peki İrem Altuğ kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

İREM ALTUĞ KİMDİR?

İrem Altuğ, 15 Eylül 1980 tarihinde dünyaya geldi. İlkokuldayken bir derginin çocuk güzellik yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci oldu. Bu sayede çocukluk dönemi boyunca birçok reklam filminde yer aldı.

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Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken yurt dışında eğitim almaya karar verdi. San Francisco Eyalet Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitirdi. Amerika'da 5 sene kaldı ve 20 kısa, 3 uzun metraj bağımsız yapım filmde yer aldı. Türkiye'ye döndükten sonra farklı yapımlarda rol aldı. Karılar Koğuşu, Eve Giden Yol filmleri ile Ihlamurlar Altında ve Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizilerde yer aldı.

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ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Film;
Kirpi (Çiğdem) 2009
Melekler ve Kumarbazlar (Zeynep) 2009
Eve Giden Yol-1914 (İffet) 2006
Karılar Koğuşu 1989

Dizi;
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Zeynep) - 2004
Ihlamurlar Altında - (Feride) - 2005
Vazgeç Gönlüm - (Bahar) - 2007-2008
Kayıp Aranıyor - (Asya) - 2011
Aşk Ekmek Hayaller - (Reyhan) - 2013
Çember: Şehrin Günahları - 2017
Çukur - (Ayşe Koçovalı) - 2017-2021
Kalp Yarası - (Feraye) - 2022
Yalı Çapkını - (Sultan) - 2022

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