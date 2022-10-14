Yalı Çapkını Sultan kimdir? Yalı Çapkını'nın hizmetçi Sultan'ı İrem Altuğ kimdir, kaç yaşında?

Star Tv'nin yeni dizisi Yalı Çapkını hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Demir, Çetin Tekindor gibi isimler yer almakta. Oyuncu kadrosundan İrem Altuğ dizide 'Hizmetçi sultan' rolüne can veriyor. Çekimleri İstanbul ve Gaziantep'de gerçekleşen dizi yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Dizinin oyuncularından İrem Altuğ hakkında pek çok detay merak edildi. Peki İrem Altuğ kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

İREM ALTUĞ KİMDİR?

İrem Altuğ, 15 Eylül 1980 tarihinde dünyaya geldi. İlkokuldayken bir derginin çocuk güzellik yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci oldu. Bu sayede çocukluk dönemi boyunca birçok reklam filminde yer aldı.

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken yurt dışında eğitim almaya karar verdi. San Francisco Eyalet Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitirdi. Amerika'da 5 sene kaldı ve 20 kısa, 3 uzun metraj bağımsız yapım filmde yer aldı. Türkiye'ye döndükten sonra farklı yapımlarda rol aldı. Karılar Koğuşu, Eve Giden Yol filmleri ile Ihlamurlar Altında ve Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizilerde yer aldı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Film;

Kirpi (Çiğdem) 2009

Melekler ve Kumarbazlar (Zeynep) 2009

Eve Giden Yol-1914 (İffet) 2006

Karılar Koğuşu 1989

Dizi;

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Zeynep) - 2004

Ihlamurlar Altında - (Feride) - 2005

Vazgeç Gönlüm - (Bahar) - 2007-2008

Kayıp Aranıyor - (Asya) - 2011

Aşk Ekmek Hayaller - (Reyhan) - 2013

Çember: Şehrin Günahları - 2017

Çukur - (Ayşe Koçovalı) - 2017-2021

Kalp Yarası - (Feraye) - 2022

Yalı Çapkını - (Sultan) - 2022

