Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor? Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlama?

ATV ekranlarında başlayacak olan Yalnız Kurt dizisinin çekim yeri ve detayları merak edilmeye başlandı. Osman Sınav imazası ile ekranlara gelecek olan Yalnız Kurt dizisinin ilk yayın tarihi de duyuruldu. Merakla beklenen dizinin ilk bölümü 28 Ocak Cuma günü ekranlara gelecek. Peki Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor ve uyarlama mı?
ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisinin Kurtlar Vadisi'nin devamı niteliğinde olacağı söylenmekteydi. İlk bölümü bugün ekrana gelecek olan Yalnız Kurt dizisinin nerede çekildiği henüz açıklanmadı. Ancak dizinin genel sahnelerinin İstanbul'da geçeceği söylenmekte.
Yalnız Kurt dizisinin başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay bulunuyor. Aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi olarak bilinen Yalnız Kurt dizisi Altay Kurtoğlu adında genç bir adamın anne ve babasının intikamını almasını konu alıyor. Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı dizi, uyarlama değil. ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.
Hasan Denizyaran
Cihan Ünal
Damla Colbay
Gökhan Soylu
Halit Özgür Sarı
Saruhan Hünel
Murat Han
Deniz Evin
Yaprak Medine
Kürşat Alnıaçık
Polat Bilgin
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