Yalnız Kurt Meryem kimdir, kaç yaşında, nereli? Jessica May, Yalnız Kurt yeni sezon oyuncuları arasında

Jessica May’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt yeni sezon bu akşam başlıyor. Diziye dahil olan Jessica May Meryem Johnson karakterine hayat verecek.

Jessica May kimdir?

Jessica May, 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde doğdu. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır.

Biyolojik Bilimler Bölümü'nü kazanan ünlü isim, kariyerine model olarak devam etmek için eğitim hayatına ara vermiştir.

Show TV’de yayınlanan Gelin Evi dizisinde Bella karakterine hayat vermiştir.

2019 yılında Dert Bende filmini çeken May, 2020 yılında ATV'de yayınlanan Maria ve Mustafa dizisinde Maria karakterine hayat vermiştir. 30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya’da evlendi.