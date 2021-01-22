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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

22.01.2021 18:49 | Son Güncelleme:
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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 63 yaşındaki adam, evinde ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Zap Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında yaşayan M.B.’den (63) haber alamayan yakınları eve geldi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 63 yaşındaki adam, evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Zap Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında yaşayan M.B.’den (63) haber alamayan yakınları eve geldi. Evde M.B.’yi hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede M.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. M.B.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

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