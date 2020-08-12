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Yalnız yaşayanlar bu dizilere bayılacak! Polisiye, aksiyon, komedi, gençlik...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Yalnız yaşıyorsanız işten ya da okuldan eve döndükten sonra nasıl vakit geçireceğinize karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Peki, ruh halinize uygun güzel bir diziye başlamaya ne dersiniz? Kahkahalarla gülmek, gizemleri çözmek, adrenalini ya da gençliğin heyecanını hissetmek istiyorsanız tam da size uygun bir liste hazırladık. İşte yalnız yaşayanların çok seveceği dizi önerileri!

Yalnız yaşayanlar bu dizilere bayılacak! Polisiye, aksiyon, komedi, gençlik...

Evde yalnız yaşarken bazen sıkılıyor olabilirsiniz. Ama bu işin güzel yanı ne, biliyor musunuz? Hangi diziye başlayacağınızı özgürce seçebilirsiniz! İşte bir oturuşta bitirmek izleyeceğiniz en sürükleyici ve kaliteli diziler!

YALNIZ YAŞAYANLARIN SEVECEĞİ DİZİ ÖNERİLERİ

ADRENALİN İSTEYENLER İÇİN...

The 100 (IMDb: 7.7)

Konu: Dizi izlerken aksiyon hiç durmasın diyorsanız The 100'ü mutlaka izleyin! Dünyayı yok eden nükleer bir patlamanın ardından kurtulanlar Ark isimli bir uzay istasyonunda yaşamaya başlar. Ancak 97 yıl sonra buradaki kaynakların tükenmeye başlaması, insanları büyük fedakarlıklar yapmaya zorlayınca dünyaya dönüş gündeme gelir. Dünyadaki radyasyon seviyesinin yaşanılır olup olmadığını görmek ve su, yiyecek gibi kaynakların varlığını tespit etmek için ölüm cezası almış olan 100 genç dünyaya gönderilir. Oysa dünyadaki en büyük tehlike, kesinlikle radyasyon değildir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Eliza Taylor, Bob Morley, Maria Avgeropoulos

Yönetmen: Alex Kalymnios

GENÇLİK HEYECANINI HİSSETMEK İSTEYENLER İÇİN...

Skins (IMDb: 8.2)

Konu: Bu İngiltere yapımı gençlik dizisinde, lisenin son iki yılını geçiren bir grup gencin yaşadığı zorluklar, aile problemleri, yeme bozuklukları, okul zorbalığı ve psikolojik rahatsızlıklar gibi konular işleniyor. Dizi, her bölümde farklı bir karaktere odaklanıyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Kaya Scodelario, Hannah Murray, Jack O'Connell

Yönetmen: Jamie Brittain, Bryan Elsley

KAHKAHA ATMAK İSTİYORSANIZ...

Brooklyn Nine-Nine (IMDb: 8.4)

Konu: Kahkahalarınıza hakim olamayacağınız bir diziye başlamak istiyorsanız Brooklyn Nine-Nine tam da size göre! İzleyenler tarafından çok beğenilen bu polisiye komedisinde Jake Parelta, zeki; ama küçük bir çocuk gibi davranan başarılı bir dedektiftir. Ancak ekibin başına atanan yüzbaşının Parelta'nın toy davranışlarına izin vermeye niyeti yoktur. Bu nedenle bu başarılı dedektifin kurallara uymaya başlaması ve ekip oyuncusu olmayı öğrenmesi gerekir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Andy Samberg, Andre Braugher, Stephanie Beatriz

Yönetmen: Daniel J. Goor, Michael Schur

PARÇALARI BİRLEŞTİRMEYİ SEVİYORSANIZ...

Sherlock (IMDb: 9.1)

Konu: Sir Arthur Conan Doyle'un romanından uyarlanan bu mini dizi, Sherlock'u günümüz Londra'sına taşıyor ve bu versiyonda davaları çözerken ona akıllı telefonlar ile bilgisayarlar eşlik ediyor. Farklı düşünme şekli ve üstün zekası ile en küçük ipuçlarını bile yakalayan Sherlock, bir taraftan ev arkadaşı Dr. Watson ile davaları çözerken diğer taraftan ezeli düşmanı Moriarty'yi alt etmeye çalışıyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs

Yönetmen: Paul McGuigan, Toby Haynes

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