Yalnızca 16 yaşında ama servetiyle dudak uçuklatıyor!

Değeri 1 milyon doların üzerinde olan ayakkabıları için özel bir odası bulunan Belhasa, gösterişi sevmediğini dile getiriyor. Ancak henüz kullanamıyor olsa da garajını lüks araçlarla doldurmaktan geri kalmıyor.

Serveti dudak uçuklatıyor

Dubai'de yaşayan ve sosyal medya fenomenine dönüşen Rashed Saif Belhasa lüks hayatıyla gündemden düşmüyor. Belhasa, Nusret'ten Messi'ye istediği ünlüyle görüşüyor, istediği arabaya biniyor ve servetine servet katıyor.

Dubaili inşaat devi Saif Ahmed Belhasa'nın 16 yaşındaki oğlu Rashed Saif Belhasa, lüks yaşantısını sosyal medya hesaplarından paylaşarak fenomene dönüştü.

Lüks yaşamını gözler önüne seren sosyal medya fenomeni Rashed Saif Belhasa, canlı yayınlanan programlara dahi konuk alınıyor.

Genç yaşına rağmen istediği ünlüyle görüşen, istediği arabayı alan Belhasa, Instagram'da kısa sürede 1.5 milyon takipçiyi geçti.

Evinde kendine özel hayvanat bahçesi bile olan Belhasa, "gösterişi sevmiyorum" diyor.

Belhasa en büyük tutkusunun arabalar ve ayakkabılar olduğunu dile getiriyor.

Öyle ki ayakkabılarının tutarı 1 milyon doların üzerinde olduğu iddia ediliyor.

Belhasa ayakkabıları için kendisine ayrı bir oda da yaptırmış.

Genç fenomenin garajında birçok lüks otomobil de bulunuyor.

Belhasa, katıldığı etkinliklerde birçok ünlü isimle çekildiği kareleriyle paylaşımlarda bulunuyor.