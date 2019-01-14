TREND

Yalnızca 16 yaşında ama servetiyle dudak uçuklatıyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.01.2019 08:37 | Son Güncelleme

Lüks yaşamını gözler önüne seren paylaşımlarla dikkat çeken 16 yaşındaki RAshed Saif Belhasa, kısa sürede sosyal medya fenomenine dönüştü. Dubai'de yaşayan fenomen Belhasa, inşaat devi sahibi Saif Ahmed Belhasa'nın oğlu.

Değeri 1 milyon doların üzerinde olan ayakkabıları için özel bir odası bulunan Belhasa, gösterişi sevmediğini dile getiriyor. Ancak henüz kullanamıyor olsa da garajını lüks araçlarla doldurmaktan geri kalmıyor.

Serveti dudak uçuklatıyor

Dubai'de yaşayan ve sosyal medya fenomenine dönüşen Rashed Saif Belhasa lüks hayatıyla gündemden düşmüyor. Belhasa, Nusret'ten Messi'ye istediği ünlüyle görüşüyor, istediği arabaya biniyor ve servetine servet katıyor.
Dubaili inşaat devi Saif Ahmed Belhasa'nın 16 yaşındaki oğlu Rashed Saif Belhasa, lüks yaşantısını sosyal medya hesaplarından paylaşarak fenomene dönüştü.
Lüks yaşamını gözler önüne seren sosyal medya fenomeni Rashed Saif Belhasa, canlı yayınlanan programlara dahi konuk alınıyor.
Genç yaşına rağmen istediği ünlüyle görüşen, istediği arabayı alan Belhasa, Instagram'da kısa sürede 1.5 milyon takipçiyi geçti.
Evinde kendine özel hayvanat bahçesi bile olan Belhasa, "gösterişi sevmiyorum" diyor.
Belhasa en büyük tutkusunun arabalar ve ayakkabılar olduğunu dile getiriyor.
Öyle ki ayakkabılarının tutarı 1 milyon doların üzerinde olduğu iddia ediliyor.
Belhasa ayakkabıları için kendisine ayrı bir oda da yaptırmış.
Genç fenomenin garajında birçok lüks otomobil de bulunuyor.
Belhasa, katıldığı etkinliklerde birçok ünlü isimle çekildiği kareleriyle paylaşımlarda bulunuyor.
İşte genç adamın lüks yaşamından bazı kareler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zengin dubai

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü!

Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Rizeli vatandaşın olay poşet tepkisi!

Rizeli vatandaşın olay poşet tepkisi!

Dünya bu kazayı konuşuyor!

Dünya bu kazayı konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Havuz başındaki arkadaş şakasının sonu kötü bitti

Arkadaş şakasının sonu kötü bitti!

Rus sürücü aracını çekicinin üstünden kaçırdı

Aracını çekicinin üzerinden kaçırdı

Böylesi görülmedi: Gündüz vakti önce çatıda seviştiler daha sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Gece klimadan ses duyan çift, içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Klimanın içinden çıkana inanamadılar

Ağırlığıyla vinci devirmediğini sanan adam

Ağırlığıyla vinci tutan adam!

Pompalı tüfek ile nişan aldı, tüfek elinde böyle parçalandı

Her şey tetiğe basmasıyla yaşandı! Bakın neler oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.