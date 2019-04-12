Yalnızlık sözleri: Kısa, uzun veya Mevlana'dan yalnızlıkla ilgili sözler

İnsan sosyal bir canlıdır ve hayatta yanında birilerinin olmasına ihtiyaç duyar. Bu yüzden yalnızlık insanlar için zor bir durumdur ve her zaman üstesinden gelmek de kolay değildir. İnsanları depresif bir ruh haline sokan yalnızlık klasik sözde ifade edildiği gibi paylaşıldıkça azalır. Nitekim sanatçılar, felsefeciler, insanlar yalnızlıkla ilgili sözler paylaşmışlar ve yalnızlık duygusunun etkilerini tarif etmişlerdir. YALNIZLIK SÖZLERİ İnsan etrafında pek çok kişi de olsa yalnızlık hissedebilir. Yani yalnızlık herkes için aynı şekilde yaşanmaz. Bunu da insanların yalnızlığı tarif ettikleri özel sözlerde görebiliyoruz. Biz de şu an hayatta yalnızlık çeken, belki sevdiği terk ettiği için yalnızlığın ağırlığını hisseden kişilerin duygularını ifade etmelerine yardımcı olmak için kısa ve uzun yalnızlık sözleri derlemesi hazırladık. Bunlara ek olarak yalnızlık temalı ünlü şarkıların da sözlerine yazımızda yer verdik. YALNIZLIKLA İLGİLİ KISA SÖZLER Sen bensizliğe alışmışsın ama ben beni sensiz düşleyemiyorum! Yalnızlık tek kelime, söylenişi ne kadar kolay. Halbuki yaşanması o kadar zordur ki. (Goethe)

Yalnızlık, sizin size yokuşunuzdur. (Hasan Ali Toptaş) İnsаnlаr köprü kurаcаklаrı yеrdе duvаr ördüklеri için yаlnız kаlırlаr. (J.Nеwton) O kadar yalnızım ki sıradaki şarkı bir sonraki şarkıya gelsin. Kendini yalnız hisseden kimse için her yer çöldür. (Çehov) Yаlnızlığı soruyorlаr; yаlnızlık bir ovаnın düz oluşu gibi bir şеy. (Cеmаl Sürеyа) Sonunda yalnız kalacağımı bilseydim seni değil, hayallerle yaşamayı tercih ederdim. Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur, diyor yalnızlığım, otur. Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir. (Bukowski) İnsanın insana verdiği en değerli şeydir yalnızlık. (Edip Cansever) Gönül istеrdi ki çаğrılаrımızа çаğrı аtılsın. Gönül istеrdi ki sеvdiğimiz аrаsın! Vücut bulmuş her ruh yalnızlığa mahkumdur. (Aldous Huxley) Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz. (Özdemir Asaf) Gecenin ıssız karanlığında ümitlerimin tükendiği anda tek kişi istiyorum yalnızlığıma. Sevilmeyen bir insan her yerde ve her şeyde yalnızdır. (George Sand) Değeri bilmeden yalnızlığından kurtulmak istiyorsan; kurtulsan da yalnızsın. (Aziz Nesin)

Yalnızın odasında ikinci bir yalnızlıktır ayna. (Özdemir Asaf) YALNIZLIKLA İLGİLİ UZUN SÖZLER Bir gece kapını çalarsa yalnızlık, açma bırak dışarıda kalsın, hayat ne kadar zor ve acımasız olsa da hayatı öyle mutlu yaşa ki kapıdaki yalnızlık yalnızlığından utansın. Yalnızlık ne mavi derinlikleri olan denizlerde ne de sıcak çöllerde olmaktır, yalnızlık bu şehirde sana ulaşamamaktır unuttun diye. Bazen kalabalıkların ortasında, tek başımıza kaldığımız vakitlerinkinden fazla yalnız değil miyiz? (Peyami Safa) Boş odamda yine ben ve sana bestelediğim şarkılarla baş başa kaldım ben yine sensiz ve yine yalnızım sevgilim. Beni en iyi başımı koyduğum yastığım anlıyor şimdi çünkü o biliyor sensizliği ve hasretini, en çok da o anlıyor beni. Her gece kızıyor bana sensiz olduğuma, pişmanlığımı biliyor, anlıyor ama o da çaresiz sensiz ben gibi. Eğer bir kişi yalnız olmayı beceremiyorsa, başkalarıyla bir arada olmayı da becermez. (Michel Foucault) Çok vagonlu bir trende her istasyonda yeniden başlayan çok seferli bir yolculuktur yalnızlık!

Ey yalnızlık! Herkesin koynuna girip çıkarsın da, bir tek benimle mi düzenli bir ilişkin var? (Ece Ayhan) Ellerinin sıcaklığı nerde, hani nerde gülen gözlerin, şimdi yalnızım şimdi sensiz bin parçayım. Yalnızlığım kendime güzelim senin aşkınla hitap düşmüş bedenim, geleceğe umutsuz bakıyor gülüm… Yalnızlık sana gelirken yolları günlerin ardında bitirmek; senden giderken yollarda “ömrümü” bitirmektir. Hep korkarız yalnızlıktan ama bil ki yalnızsan; yalancı arkadaşların, ikiyüzlü dostların ve çekip gidecek bir sevgilin olmaz. Yalnızlık meşakkatli iş. Kendi kendine konuşmak neyse de, cevap vermek bir hayli zor oluyor. Yalnızlık, insanın çevresinde insan olmaması demek değildir. İnsan kendisinin önemsediği şeyleri başkalarına ulaştıramadığı ya da başkalarının olanaksız bulduğu bazı görüşlere sahip olduğu zaman kendisini yalnız hisseder. (Carl Gustav Jung) Yalnızlık, adını bile bilmediğim bir yabancıydı; bugünlerde ise onunla beraber uyanıyoruz. Yalnız olmak zayıf olmak demek değildir, hak ettiğiniz kişiyi bekleyecek kadar güçlüsünüz demektir.

MEVLANA’DAN YALNIZLIK SÖZLERİ Yalnızlık adam olmayanların vereceği saygıdan, sevgiden yeğdir. Yalnızlığın en kötüsü, seni anlamayanların arasında kalmaktır... "Bütün gönül darlığı, bu âleme gönül bağlamaktan gelir. Gönül kuşu her dala yuva yapacak olsa, yuva yapacak yer kalmaz. Gönlü öyle bir yere bağlayacaksın ki binlerce kıyamet kopsa sana yalnızlık derdi çökmesin..." YALNIZLIK TEMALI ŞARKI SÖZLERİ Pek çok duygusal konu gibi doğal olarak yalnızlık hissi de sık sık şarkılarda konu edilmektedir. Özellikle aşk acısı temasıyla beraber kullanılan yalnızlık hissi, çok sayıda hüzünlü şarkının içinde yer almaktadır. İşte bu şarkılardan bazı örnekler... Yalnızlık Ömür Boyu Sözleri

MFÖ yani Mazhar Fuat Özkan’ın bu sevilen şarkısı yalnızlık ve aşk temalarını işliyor. Senle beraber olsam da sevgilim

Ayrılsak da, ölsek de bu yolda

Hep yalnızlık yavrum

Yalnızlık ömür boyu

Yalnızlık ömür boyu

Senle beraber olsam da sevgilim

Hiç görmesek birbirimizi, özlesek

Ömür boyu bağlansak da

Sevinsek de üzülsek de

Yalnızlık ömür boyu

Birden sen gelsen aklıma

Seni unutsam bazı bazı

Meraklansam gizlice,

Delice kıskansam seni

Hep yalnızlık var sonunda

Yalnızlık ömür boyu,

Hep yalnızlık var sonunda

Yalnızlık ömür boyu

Senle beraber olsam da sevgilim

Ayrılsak da, ölsek de bu yolda

Hep yalnızlık yavrum

Yalnızlık ömür boyu

Yalnızlık ömür boyu

Senle beraber olsam da sevgilim

Hiç görmesek birbirimizi, özlesek

Ömür boyu bağlansak da

Sevinsek de üzülsek de

Yalnızlık ömür boyu

Birden sen gelsen aklıma

Seni unutsam bazı bazı

Meraklansam gizlice,

Delice kıskansam seni

Hep yalnızlık var sonunda

Yalnızlık ömür boyu,

Hep yalnızlık var sonunda

Yalnızlık ömür boyu

Yalnızlık Paylaşılmaz Sözleri

Duman’ın bu yalnızlık üzerine şarkısı grubun 1999 çıkış tarihli Eski Köprünün Altında albümünde yer alıyor. Uzak dur yakınıma

Bu mesafe beni bozar

Kimseler yanaşmasın

Yalnızlık paylaşılmaz

İnceden hatırlarım

O eski dostlukları

Şimdi herkes ayrı uçta

Kaderini inkâr eder

Kimi yerer kimi över

Her biri ilgi bekler

Aman abi bulaşılmaz

Yalnızlık paylaşılmaz

Herkesle kaynaşılmaz

Hiç mi yalnız kalmadın

Şu garip dünyada

Ah o zaman anlarsın

Yalnızlık paylaşılmaz

Bir şarap bir sigara

Sonbahar koynumda

Yalnızlığı kokluyorum

Kurutulmuş yapraklarda

Yağmur yemiş topraklarda

Hiç mi yalnız kalmadın

Şu garip dünyada

Ah o zaman anlarsın

Yalnızlık paylaşılmaz Yalnızlık Senfonisi Sözleri

2005 yılında A due Carmen adıyla kurulup 20089 yılında Model adını alan grubun Yalnızlık Senfonisi adlı şarkısı 2011 yılında çıkan Diğer Masallar albümünde yer alıyor. Şarkının yalnızlığı anlatan sözleri ve müziği Sezen Aksu’ya ait. Anladım, sonu yok yalnızlığın

Her gün çoğalacak

Her zaman böyle miydi?

Bilmiyorum

Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak

Alışır her insan alışır zamanla

Kırılıp incinmeye

Çünkü olağan yıkılıp yıkılıp

Yeniden ayağa kalkmak

Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte

Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette

Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum

Hadi gelin üstüme korkmuyorum

Anladım, sonu yok yalnızlığın

Her gün çoğalacak

Her zaman böyle miydi?

Bilmiyorum

Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak

Alışır her insan alışır zamanla

Kırılıp incinmeye

Çünkü olağan yıkılıp yıkılıp

Yeniden ayağa kalkmak

Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte

Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette

Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum

Hadi gelin üstüme korkmuyorum

Bulutlar yüklü ha yağdı ha yağacak üstümüze

Hasret...

Yokluğunla ben baş başayız

Nihayet...