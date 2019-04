Yalnızlık sözleri: Kısa, uzun veya Mevlana'dan yalnızlıkla ilgili sözler

Sevilmeyen bir insan her yerde ve her şeyde yalnızdır. (George Sand)

Yalnızlık Paylaşılmaz Sözleri

Duman’ın bu yalnızlık üzerine şarkısı grubun 1999 çıkış tarihli Eski Köprünün Altında albümünde yer alıyor.

Uzak dur yakınıma

Bu mesafe beni bozar

Kimseler yanaşmasın

Yalnızlık paylaşılmaz

İnceden hatırlarım

O eski dostlukları

Şimdi herkes ayrı uçta

Kaderini inkâr eder

Kimi yerer kimi över

Her biri ilgi bekler

Aman abi bulaşılmaz

Yalnızlık paylaşılmaz

Herkesle kaynaşılmaz

Hiç mi yalnız kalmadın

Şu garip dünyada

Ah o zaman anlarsın

Yalnızlık paylaşılmaz

Bir şarap bir sigara

Sonbahar koynumda

Yalnızlığı kokluyorum

Kurutulmuş yapraklarda

Yağmur yemiş topraklarda

Hiç mi yalnız kalmadın

Şu garip dünyada

Ah o zaman anlarsın

Yalnızlık paylaşılmaz

Yalnızlık Senfonisi Sözleri

2005 yılında A due Carmen adıyla kurulup 20089 yılında Model adını alan grubun Yalnızlık Senfonisi adlı şarkısı 2011 yılında çıkan Diğer Masallar albümünde yer alıyor. Şarkının yalnızlığı anlatan sözleri ve müziği Sezen Aksu’ya ait.

Anladım, sonu yok yalnızlığın

Her gün çoğalacak

Her zaman böyle miydi?

Bilmiyorum

Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak

Alışır her insan alışır zamanla

Kırılıp incinmeye

Çünkü olağan yıkılıp yıkılıp

Yeniden ayağa kalkmak

Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte

Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette

Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum

Hadi gelin üstüme korkmuyorum

Anladım, sonu yok yalnızlığın

Her gün çoğalacak

Her zaman böyle miydi?

Bilmiyorum

Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak

Alışır her insan alışır zamanla

Kırılıp incinmeye

Çünkü olağan yıkılıp yıkılıp

Yeniden ayağa kalkmak

Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte

Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette

Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum

Hadi gelin üstüme korkmuyorum

Bulutlar yüklü ha yağdı ha yağacak üstümüze

Hasret...

Yokluğunla ben baş başayız

Nihayet...