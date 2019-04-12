Yalnızlık sözleri: Kısa, uzun veya Mevlana'dan yalnızlıkla ilgili sözler

İnsan sosyal bir canlıdır ve hayatta yanında birilerinin olmasına ihtiyaç duyar. Bu yüzden yalnızlık insanlar için zor bir durumdur ve her zaman üstesinden gelmek de kolay değildir. İnsanları depresif bir ruh haline sokan yalnızlık klasik sözde ifade edildiği gibi paylaşıldıkça azalır. Nitekim sanatçılar, felsefeciler, insanlar yalnızlıkla ilgili sözler paylaşmışlar ve yalnızlık duygusunun etkilerini tarif etmişlerdir.
İnsan etrafında pek çok kişi de olsa yalnızlık hissedebilir. Yani yalnızlık herkes için aynı şekilde yaşanmaz. Bunu da insanların yalnızlığı tarif ettikleri özel sözlerde görebiliyoruz. Biz de şu an hayatta yalnızlık çeken, belki sevdiği terk ettiği için yalnızlığın ağırlığını hisseden kişilerin duygularını ifade etmelerine yardımcı olmak için kısa ve uzun yalnızlık sözleri derlemesi hazırladık. Bunlara ek olarak yalnızlık temalı ünlü şarkıların da sözlerine yazımızda yer verdik.
Sen bensizliğe alışmışsın ama ben beni sensiz düşleyemiyorum!
Yalnızlık tek kelime, söylenişi ne kadar kolay. Halbuki yaşanması o kadar zordur ki. (Goethe)
Yalnızlık, sizin size yokuşunuzdur. (Hasan Ali Toptaş)
İnsаnlаr köprü kurаcаklаrı yеrdе duvаr ördüklеri için yаlnız kаlırlаr. (J.Nеwton)
O kadar yalnızım ki sıradaki şarkı bir sonraki şarkıya gelsin.
Kendini yalnız hisseden kimse için her yer çöldür. (Çehov)
Yаlnızlığı soruyorlаr; yаlnızlık bir ovаnın düz oluşu gibi bir şеy. (Cеmаl Sürеyа)
Sonunda yalnız kalacağımı bilseydim seni değil, hayallerle yaşamayı tercih ederdim.
Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur, diyor yalnızlığım, otur.
Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir. (Bukowski)
İnsanın insana verdiği en değerli şeydir yalnızlık. (Edip Cansever)
Gönül istеrdi ki çаğrılаrımızа çаğrı аtılsın. Gönül istеrdi ki sеvdiğimiz аrаsın!
Vücut bulmuş her ruh yalnızlığa mahkumdur. (Aldous Huxley)
Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz. (Özdemir Asaf)
Gecenin ıssız karanlığında ümitlerimin tükendiği anda tek kişi istiyorum yalnızlığıma.
Sevilmeyen bir insan her yerde ve her şeyde yalnızdır. (George Sand)
Değeri bilmeden yalnızlığından kurtulmak istiyorsan; kurtulsan da yalnızsın. (Aziz Nesin)
Yalnızın odasında ikinci bir yalnızlıktır ayna. (Özdemir Asaf)
Bir gece kapını çalarsa yalnızlık, açma bırak dışarıda kalsın, hayat ne kadar zor ve acımasız olsa da hayatı öyle mutlu yaşa ki kapıdaki yalnızlık yalnızlığından utansın.
Yalnızlık ne mavi derinlikleri olan denizlerde ne de sıcak çöllerde olmaktır, yalnızlık bu şehirde sana ulaşamamaktır unuttun diye.
Bazen kalabalıkların ortasında, tek başımıza kaldığımız vakitlerinkinden fazla yalnız değil miyiz? (Peyami Safa)
Boş odamda yine ben ve sana bestelediğim şarkılarla baş başa kaldım ben yine sensiz ve yine yalnızım sevgilim.
Beni en iyi başımı koyduğum yastığım anlıyor şimdi çünkü o biliyor sensizliği ve hasretini, en çok da o anlıyor beni. Her gece kızıyor bana sensiz olduğuma, pişmanlığımı biliyor, anlıyor ama o da çaresiz sensiz ben gibi.
Eğer bir kişi yalnız olmayı beceremiyorsa, başkalarıyla bir arada olmayı da becermez. (Michel Foucault)
Çok vagonlu bir trende her istasyonda yeniden başlayan çok seferli bir yolculuktur yalnızlık!
Ey yalnızlık! Herkesin koynuna girip çıkarsın da, bir tek benimle mi düzenli bir ilişkin var? (Ece Ayhan)
Ellerinin sıcaklığı nerde, hani nerde gülen gözlerin, şimdi yalnızım şimdi sensiz bin parçayım.
Yalnızlığım kendime güzelim senin aşkınla hitap düşmüş bedenim, geleceğe umutsuz bakıyor gülüm…
Yalnızlık sana gelirken yolları günlerin ardında bitirmek; senden giderken yollarda “ömrümü” bitirmektir.
Hep korkarız yalnızlıktan ama bil ki yalnızsan; yalancı arkadaşların, ikiyüzlü dostların ve çekip gidecek bir sevgilin olmaz.
Yalnızlık meşakkatli iş. Kendi kendine konuşmak neyse de, cevap vermek bir hayli zor oluyor.
Yalnızlık, insanın çevresinde insan olmaması demek değildir. İnsan kendisinin önemsediği şeyleri başkalarına ulaştıramadığı ya da başkalarının olanaksız bulduğu bazı görüşlere sahip olduğu zaman kendisini yalnız hisseder. (Carl Gustav Jung)
Yalnızlık, adını bile bilmediğim bir yabancıydı; bugünlerde ise onunla beraber uyanıyoruz.
Yalnız olmak zayıf olmak demek değildir, hak ettiğiniz kişiyi bekleyecek kadar güçlüsünüz demektir.
Yalnızlık adam olmayanların vereceği saygıdan, sevgiden yeğdir.
Yalnızlığın en kötüsü, seni anlamayanların arasında kalmaktır...
"Bütün gönül darlığı, bu âleme gönül bağlamaktan gelir. Gönül kuşu her dala yuva yapacak olsa, yuva yapacak yer kalmaz. Gönlü öyle bir yere bağlayacaksın ki binlerce kıyamet kopsa sana yalnızlık derdi çökmesin..."
Pek çok duygusal konu gibi doğal olarak yalnızlık hissi de sık sık şarkılarda konu edilmektedir. Özellikle aşk acısı temasıyla beraber kullanılan yalnızlık hissi, çok sayıda hüzünlü şarkının içinde yer almaktadır. İşte bu şarkılardan bazı örnekler...
Yalnızlık Ömür Boyu Sözleri
MFÖ yani Mazhar Fuat Özkan’ın bu sevilen şarkısı yalnızlık ve aşk temalarını işliyor.
Senle beraber olsam da sevgilim
Ayrılsak da, ölsek de bu yolda
Hep yalnızlık yavrum
Yalnızlık ömür boyu
Yalnızlık ömür boyu
Senle beraber olsam da sevgilim
Hiç görmesek birbirimizi, özlesek
Ömür boyu bağlansak da
Sevinsek de üzülsek de
Yalnızlık ömür boyu
Birden sen gelsen aklıma
Seni unutsam bazı bazı
Meraklansam gizlice,
Delice kıskansam seni
Hep yalnızlık var sonunda
Yalnızlık ömür boyu,
Hep yalnızlık var sonunda
Yalnızlık ömür boyu
Senle beraber olsam da sevgilim
Ayrılsak da, ölsek de bu yolda
Hep yalnızlık yavrum
Yalnızlık ömür boyu
Yalnızlık ömür boyu
Senle beraber olsam da sevgilim
Hiç görmesek birbirimizi, özlesek
Ömür boyu bağlansak da
Sevinsek de üzülsek de
Yalnızlık ömür boyu
Birden sen gelsen aklıma
Seni unutsam bazı bazı
Meraklansam gizlice,
Delice kıskansam seni
Hep yalnızlık var sonunda
Yalnızlık ömür boyu,
Hep yalnızlık var sonunda
Yalnızlık ömür boyu
Yalnızlık Paylaşılmaz Sözleri
Duman’ın bu yalnızlık üzerine şarkısı grubun 1999 çıkış tarihli Eski Köprünün Altında albümünde yer alıyor.
Uzak dur yakınıma
Bu mesafe beni bozar
Kimseler yanaşmasın
Yalnızlık paylaşılmaz
İnceden hatırlarım
O eski dostlukları
Şimdi herkes ayrı uçta
Kaderini inkâr eder
Kimi yerer kimi över
Her biri ilgi bekler
Aman abi bulaşılmaz
Yalnızlık paylaşılmaz
Herkesle kaynaşılmaz
Hiç mi yalnız kalmadın
Şu garip dünyada
Ah o zaman anlarsın
Yalnızlık paylaşılmaz
Bir şarap bir sigara
Sonbahar koynumda
Yalnızlığı kokluyorum
Kurutulmuş yapraklarda
Yağmur yemiş topraklarda
Hiç mi yalnız kalmadın
Şu garip dünyada
Ah o zaman anlarsın
Yalnızlık paylaşılmaz
Yalnızlık Senfonisi Sözleri
2005 yılında A due Carmen adıyla kurulup 20089 yılında Model adını alan grubun Yalnızlık Senfonisi adlı şarkısı 2011 yılında çıkan Diğer Masallar albümünde yer alıyor. Şarkının yalnızlığı anlatan sözleri ve müziği Sezen Aksu’ya ait.
Anladım, sonu yok yalnızlığın
Her gün çoğalacak
Her zaman böyle miydi?
Bilmiyorum
Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak
Alışır her insan alışır zamanla
Kırılıp incinmeye
Çünkü olağan yıkılıp yıkılıp
Yeniden ayağa kalkmak
Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte
Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette
Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum
Hadi gelin üstüme korkmuyorum
Anladım, sonu yok yalnızlığın
Her gün çoğalacak
Her zaman böyle miydi?
Bilmiyorum
Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak
Alışır her insan alışır zamanla
Kırılıp incinmeye
Çünkü olağan yıkılıp yıkılıp
Yeniden ayağa kalkmak
Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte
Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette
Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum
Hadi gelin üstüme korkmuyorum
Bulutlar yüklü ha yağdı ha yağacak üstümüze
Hasret...
Yokluğunla ben baş başayız
Nihayet...
Yalnızlığı Anla Sözleri
Aramızdan genç yaşta ayrılan Kâzım Koyuncu’nun Yalnızlığı Anla şarkısı, sanatçının vefatından sonra stüdyo ve konser kayıtları ile bir araya getirilen Dünyada Bir Yerdeyim albümünde yer almaktadır.
Ne uzanan biri kaldı elime
Ne de erişilemez yorgun yüreğime
Bir boşluk ki nasıl insanla dolsun
Bilmiyorum var mı daha acısı
Yalnızlığı anla X4
Bir bahçıvan çiçeklerinden yoksun
Bir ırmak akamıyor kuru kaynağı
Fırlatırdım bir taş gücüm olsaydı
Yıkmaya yalnızlığın duvarını
Yalnızlığı anla X4
Hep böyle mi varla yokun savaşı
Ya kazanan yoklar onlar hep böyle mi
Bir boşluk ki nasıl insanla dolsun
Bilmiyorum var mı daha acısı
Yalnızlığı anla X 7
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