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Yalova'da karşıdan gelen minibüsü fark edemeyen öğretmen hayatını kaybetti

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GÜNDEM  | 30.05.2019 16:58 | Son Güncelleme

Yalova’da bir öğretmen, okul çıkışında minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi'ndeki Mevlana İlkokulu 4/B sınıfında sınıf öğretmeni olarak görev yapan Aysel Akın (37), sabah okula gitmek için minibüse bindi. Okulun önüne ulaşan minibüsten inen öğretmen, aracın arka tarafından dolanarak yolun karşısına geçmek istedi. Ancak o esnada karşı taraftan gelen diğer minibüsü fark etmeyen öğretmen, hızla gelen aracın altında kaldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI, KURTARILAMADI

Çarpmanın şiddeti ile metrelerce savrulan ve kafasını asfalt zemine çarparak ağır yaralanan öğretmen, olay yerine gelen ambulansla Yalova Devlet Hastanesine götürüldü. Derhal yoğun bakıma alınan öğretmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz öğretmenin her şeyden habersiz yolculuk yapma anı, minibüsten inmesi ve kazanın meydana gelme anları anbean kameralara yansıdı.

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ÖĞRENCİLERİNİ SİNEMAYA GÖTÜRECEKTİ

Aysel Akın'ın o sabah okula giderek öğrencilerini sinemaya götüreceği öğrenildi. Akın'dan geriye ise öğrencileri ile 2018-2019 eğitim öğretim yılının başında çekildiği toplu fotoğraf kaldı. İbrahim Uğur adlı öğrenci, öğretmeni ile çekildiği fotoğrafı göstererek, “Öğretmenimle fotoğraf çekildik. Bana 'Bu fotoğrafı sakla ben ölürsem size hatıra kalır' demişti. Şimdi o öldü, fotoğrafı hatıra kaldı” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova aysel öğretmen kaza

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Ogretmenlerimizde kurallara uymazsa bu ogrencilere nasil egitim verecegiz.Cok yazik olmus,Allah rahmet eylesin.
@tarzan_kara_1992 kim uymamis kurala? yahu bi egitim alin gözünüzü seveyim...bu nedir ya...
bir cinayet daha...haberdeki gibi minübüsü görmesi gereken ögretmen degil yayayi Yaya gecidinde görmesi gereken münübüstür..bir kere kimse olmasa bile eger bir arac yolcu indirip bindiriyorsa yanindan cok yavas gecmen gerekir .kaldiki orasi Yaya gecidi..colugu var cocugu var..ama insanimiz cok cahil..
O DEĞİLDE YAYA GEÇİDİNDE YOL VERMEDİ DİYE ŞÖFÖRÜ TIKARLAR İÇERİ HALBUKİ 3 Ü DE HATALI
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