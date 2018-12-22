Büyük panik! ‘Burada birdenbire kırmızı bir su belirdi’

ZEHİRLİ Mİ?

Kırmızı renkteki suyun ne olduğu bilmediklerini ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Bedriye Yıldırım ise, “Burada birden bire kırmızı bir su belirdi. Boyamı, zehir mi bilemiyoruz. "Hayvanlar zehirlenecek" diye korktuk. Kırmızı su bir anda oradan çıkmaya başladı. Hayvanlar da kırmızıya boyandılar. Bu durum bizi endişelendirdi. Bu suyun ne olduğunu bilmiyoruz” dedi.