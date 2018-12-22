TREND

Büyük panik! ‘Burada birdenbire kırmızı bir su belirdi’

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
GÜNDEM  | 22.12.2018 12:34 | Son Güncelleme

Yalova’da yer altından çıktığı iddia edilen kırmızı su vatandaşları korkuttu.

Olayın ihbar edilmesinin ardından belediye ekipleri sudan numune alarak laboratuvara gönderdi. Suda yüzen ördekler ise kırmızıya boyandı.

Büyük panik! ‘Burada birdenbire kırmızı bir su belirdi’

YERİN ALTINDAN ÇIKTI!

YERİN ALTINDAN ÇIKTI!
Gazioasmanpaşa Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde yer alan boş bir arazide yerin altından çıktığı iddia edilen kırmızı bir su etrafa yayıldı. Suyu gören mahalle sakinleri ise paniğe kapıldı.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI
Konunun belediyeye bildirilmesi sonrasında ekipler bölgeye gelerek sudan numuneler aldı. Numunenin laboratuvarda incelenmesi sonrasında içeriği net olarak anlaşılacak.

ZEHİRLİ Mİ?

ZEHİRLİ Mİ?
Kırmızı renkteki suyun ne olduğu bilmediklerini ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Bedriye Yıldırım ise, “Burada birden bire kırmızı bir su belirdi. Boyamı, zehir mi bilemiyoruz. "Hayvanlar zehirlenecek" diye korktuk. Kırmızı su bir anda oradan çıkmaya başladı. Hayvanlar da kırmızıya boyandılar. Bu durum bizi endişelendirdi. Bu suyun ne olduğunu bilmiyoruz” dedi.

ÖRDEKLER DE KIRMIZIYA BOYANDI

ÖRDEKLER DE KIRMIZIYA BOYANDI
Kırmızı su ile dolan alanda yüzen ördekler de kırmızı renge boyandılar.

ŞAŞKINLIK YARATTTI

ŞAŞKINLIK YARATTTI
Kırmızıya boyanan ördekleri ve kırmızı suyu görenler de şaşkınlıklarını gizleyemediler.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yalova kırmızı Su ördek

En Çok Okunan Trend Haberler

Dondurmak istediği spermi için intihara kalkıştı

Dondurmak istediği spermi için intihara kalkıştı

İnce belli olmak için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ne yaptın kendine Sophia Vegas!

İnce belli olmak için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ne yaptın kendine Sophia Vegas!

Bodrum'da yol ortasında iguana görenler şoke oldu!

Bodrum'da yol ortasında iguana görenler şoke oldu!

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Haydar Sırça kayıp iki kadının katil zanlısı olarak tutuklandı

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Haydar Sırça kayıp iki kadının katil zanlısı olarak tutuklandı

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Antalya'da eş değiştirme partisini polis bastı: 6 gözaltı

Antalya'da eş değiştirme partisini polis bastı: 6 gözaltı

Kahreden haber! Hababam Sınıfı oyuncusu hayatını kaybetti

Kahreden haber! Hababam Sınıfı oyuncusu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Piyango çekilişi görüntüsü gündem yarattı: Hayır, hayır geri atalım topu...

Yılbaşına günler kala sosyal medyaya düştü... Olay çıkardı!

İstanbul depremle, sosyal medya paylaşımlarla sallandı!

İstanbul depremle, sosyal medya yorumlarla sallandı!

'Kadının kocasını adıyla çağırması edepsizliktir'

'Kadının kocasını adıyla çağırması edepsizliktir'

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Haydar Sırça kayıp iki kadının katil zanlısı olarak tutuklandı

Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Ekran başındakiler şoke oldu

Kapak olsun sözünün anlamını bilseniz bir daha kullanmazsınız

Anlamını bilseniz bir daha kullanmazsınız

Antalya'da eş değiştirme partisini polis bastı: 6 gözaltı

Antalya'da eş değiştirme partisini polis bastı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.