Yalova’daki otel iddiası asılsız çıktı! O gazeteci Galatasaray yöneticisine tazminat ödeyecek

Gazeteci Harun Muslu, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan’a sosyal medyadan ifade ettiği iddialar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edildi. Eray Yazgan, tazminatı koruma altındaki çocuklara bağışlayacağını açıkladı.

Burak Kavuncu

Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında Yalova’da 600 yataklı otel aldığı şeklinde bir haber yayınlayan Harun Muslu, iftira attığı gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum oldu.

Eray Yazgan tazminatı, yasal faiziyle birlikte, koruma altındaki çocuklara bağışlayacağını belirtti.

OTEL İDDİASINI GÜNDEME GETİRDİ

Gazeteci Muslu, geçtiğimi yıl sosyal medya hesabı X’te “Yalova'daki bu 600 yataklı şirin otel, yaklaşık 1 sene önce Eray Yazgan ve Alper Narman tarafından kurulmuş. Ama otel, Narman'ın ortağı Tolga beyin üzerine görünüyor. GS Futbol Okulları yaz kampı bu otelde gerçekleşti. Hizmette sınır tanımıyorlar. Çocuk yetiştirmek kolay değil” paylaşımı yapınca Eray Yazgan soluğu savcılıkta aldı.

PARAYI MUHTAÇ ÇOCUKLARA BAĞIŞLAYACAK

İstanbul 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Mahkeme, Muslu’nun tazminat ödemesine hükmetti. Galatasaray Genel Sekreteri Yazgan, davadan gelen tazminat parasını yardıma muhtaç çocuklara bağışlayacak.

