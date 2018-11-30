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Yalova depremi Twitter'da birinci sıraya oturdu! İşte yazılanlar

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 30.11.2018 08:06 | Son Güncelleme

Bu sabaha depremle uyanan Marmara, hissettiği sarsıntının ardından ilk olarak sosyal medyada paylaşım yaptı. Hissettiği sarsıntıyı Twitter'dan duyuran kullanıcılar, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da hissedilen depremiyle ilgili, 'Normalde 4,3'lük depreme uyanmazdım. Bir yanlışlık var baya yıkılıyoruz sandım', 'İstanbul'da titreyerek uyanmak. Yüreğim ağzıma geldi' gibi paylaşımlarda bulundular.

İşte kısa sürede TT listesinde birinci sıraya yükselen Çınarcık depreminin sosyal medya kullanıcıları arasındaki yansımaları...

Marmara 5.36 sıralarında depremle sarsıldı. Merkez üssü Çınarcık ilçesi olan depremi Kandilli 4,3, AFAD 4,1, Avrupa Sismoloji Birliği 4,0 olarak açıkladı. Yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenenen depremin Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildiği öğrenildi.
Uzmanlar, yıkıcı bir deprem olmadığı ancak yüzeye yakın olması nedeniyle geniş alanda hissedilmesinin normal olarak değerlendirildiği depremle ilgili telaşlanılacak bir durum olmadığını söylerken, akıllara yaşanan sarsıntının beklenen büyük İstanbul depremini etkileyip etkilemeyeceği geldi.
Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Okan Tüysüz, NTV yayınında şunları söyledi:
“İstanbul için beklediğimiz fay, şu anda olan depremin oldukça kuzeyinde. Beklenen büyük İstanbul depremini yaratacak fay üzerinde etki yaratacak bir faydan bahsetmiyoruz. Ama önemli olan depreme hazırlıklı olmak.
Maalesef ne toplum ne ülke olarak hazırlıklarımızın tamam olmadığı en yetkili ağızlar tarafından ifade edilmekte. Deprem herhangi bir zamanda herhangi bir anda olabilir. Marmara Denizi ve Bingöl’de deprem beklentisi vardır ve zamanı sürpriz olmaz.”
4.1 büyüklüğündeki deprem Twitter'da da büyük ses getirdi.
Kısa sürede TT listesinde birinci sıraya oturan Yalova depremi ile ilgili paylaşımlar yapan Twitter kullanıcıları hesaplarından şu paylaşımlarda bulundu:
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Twitter sosyal medya deprem Yalova depremi Çınarcık depremi

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