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Yamacın eteğinde 300 yıllık evler, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde yüzyıllara meydan okuyan yaklaşık 300 yıllık taş ve ahşap evler, özgün mimarileriyle ziyaretçileri geçmişe götürüyor. Derin vadilerin yamaçlarına kurulan tarihi yapılar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yamacın eteğinde 300 yıllık evler, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor

Bitlis'in Hizan ilçesindeki köylerde bulunan yaklaşık 300 yıllık taş ve ahşap evler, geleneksel mimarisiyle geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

Yamacın eteğinde 300 yıllık evler, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor 1

İlçeye bağlı bazı köylerde taş ve ahşabın birlikte kullanıldığı 2 ve 3 katlı tarihi evler, özgün mimari dokusunu koruyarak günümüze kadar ulaştı.

Yamacın eteğinde 300 yıllık evler, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor 2

YAMAÇLARA YAPILDI

Derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulan, taş işçiliği ve geleneksel mimarisiyle dikkati çeken evler, fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Bölgeye gelen doğaseverler, tarihi ve kültürel mirası yansıtan evleri fotoğraflıyor.

Yamacın eteğinde 300 yıllık evler, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor 3

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis yamaç paraşütü ahşap ev almak taş
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