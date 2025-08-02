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Yanardağ patladı, alarm durumu en üst seviyeye çıkarıldı! Küller 18 kilometreye kadar çıktı

Endonezya'da Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağın külleri 18 kilometre yüksekliğe ulaştı. Alarm durumu ise en üst seviyeye çıktı.

Yanardağ patladı, alarm durumu en üst seviyeye çıkarıldı! Küller 18 kilometreye kadar çıktı

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda büyük bir patlama meydana geldi. Yanardağın püskürttüğü küller 18 kilometre yüksekliğe ulaştı. Yetkililer, bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.

Yanardağ patladı, alarm durumu en üst seviyeye çıkarıldı! Küller 18 kilometreye kadar çıktı 1

ALARM DURUMU EN ÜST SEVİYEDE

Bu sabah tekrar yanardağdan püsküren küllerin yüksekliği 18 kilometreye çıktı ve çevredeki köyler küllerle kaplandı. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, çevredekilere bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.

Yanardağ patladı, alarm durumu en üst seviyeye çıkarıldı! Küller 18 kilometreye kadar çıktı 2

Yanardağın 18 Haziran'daki patlaması sonrası alarm durumu en üst seviyeye çıkarılmış ve yasak bölge kapsama alanı 7 kilometreye genişletilmişti. 1584 metre yüksekliğindeki "Lewotobi Laki-Laki", bölgede "Lewotobi Perempuan Dağı" ile "ikiz yanardağ" olarak biliniyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor. Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın Kasım 2024'te patlaması sonucu 9 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı. 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alması nedeniyle sık sık deprem ve volkanik faaliyetler yaşanan bir ülke. Bölgede yüzden fazla aktif yanardağ bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Yanardağ
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