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Yangında balkona sığınan anne ve 6 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

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HABER  | 13.06.2019 04:38 | Son Güncelleme

Adana'da iki katlı bir binanın alt katındaki dairede çıkan yangında, evdeki anne ve 6 çocuğunu komşuları kurtardı. Dumandan etkilenen 7 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 02.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki iki katlı binanın alt katındaki evde çıktı.

Mahalle sakinleri, alevler nedeniyle balkona sığınan ancak demir parmaklıklar olduğu için bulundukları yerden çıkamayan Suriye uyruklu Hatice Elhamed ve 6 çocuğunu kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını üst kata sıçramadan söndürdü. Sokağa dökülen mahalle sakinleri, itfaiye erlerinin çalışmasını korku dolu gözlerle izledi.

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Bir müddet alevlerin arasında mahsur kalan ve dumandan etkilenen Hatice Elahmed ile çocukları 5 aylık Abdülaziz, Kaysa (3), Nedime (4), Betül (6), Yahya (9) ve Süleyman'a (15) ise olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi.

Anne ve 6 çocuğu, evleri yangından nedeniyle kullanılamaz hale geldiği için aynı mahalledeki bir yakınının evine sığındı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Mahalle sakini Zahit Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Sesler gelince dışarı çıktım baktım ateş yanıyor. Yaklaşınca yangın olduğunu fark ettim. Aile baktım balkonda demirler olduğu için çıkamıyor. İtfaiye ekipleriyle içeriden çıkarttık." dedi.

(DHA / AA)

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