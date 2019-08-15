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Yangından kurtarılan kaplumbağaya itfaiye müdahelesi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 15.08.2019 18:05 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde anız yangınından kurtarılan kaplumbağanın itfaiye ekipleri tarafından verilen suyu içmesi kameralara yansıdı.

Erbaa ilçesinde Karatepe mevkinde anız yangını ihbarı alan itfaiye erleri kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahalede bulundu. Yarım saatlik çalışmada yangın söndürülürken Erbaa Belediyesi itfaiye erleri yanan otları arasında kaplumbağayı fark ederek eline aldı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Yangın alanından kurtarılan kaplumbağaya itfaiye aracından hortumun vanası açılarak su verildi. Su damlalarına kayıtsız kalmayarak kabuğundan kafasını çıkartarak su içen kaplumbağanın o anları kameralara yansıdı. Doyasıya su içtiği görülen kaplumbağa itfaiye erleri tarafından daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Öte yandan Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak ve Çıkrık mahallesi arasında öğle saatlerinde çıkan anız yangına Yeşilyurt ve Sulusaray itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaplumbağa Tokat yangın

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