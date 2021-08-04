Yangınlar için seferber olan Demet Akalın'dan Hande Yener'e teşekkür paylaşımı

Günlerdir ülkemizde devam eden orman yangınları konusunda üzüntüsünü belirten Demet Akalın, sosyal medyadan yardım seferberliği başlattı.

Pek çok kurum ve ünlü isimlerden yangın alanında kullanılacak ekipman, gıda ihtiyacı gibi öncelikli ihtiyaçların giderilmesi için bağış çağrısında bulunuyor.

Bu isimlerde biri de Demet Akalın'ın senelerdir bir dargın bir barışık olduğu Hande Yener oldu. Akalın Yener'in bağışını sosyal medyadan ''Kraliçe 25 bin liralık bağış yaptı şuan Bodrum Belediyesine'' notuyla duyurdu.



