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  4. Yangınlar için seferber olan Demet Akalın'dan Hande Yener'e teşekkür paylaşımı

Yangınlar için seferber olan Demet Akalın'dan Hande Yener'e teşekkür paylaşımı

04.08.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın Bodrum'da devam eden yangın için yardım seferberliği başlatarak, pek çok ünlü isimden de yangın yerinde kullanılması için bağış topluyor. Demet Akalın'ın bu çağrısına senelerdir bir dargın bir barışık olduğu Hande Yener'den de cevap geldi. Akalın, Yener'in bağışını, "Kraliçe" notuyla duyurdu.

Yangınlar için seferber olan Demet Akalın'dan Hande Yener'e teşekkür paylaşımı

Günlerdir ülkemizde devam eden orman yangınları konusunda üzüntüsünü belirten Demet Akalın, sosyal medyadan yardım seferberliği başlattı.

Pek çok kurum ve ünlü isimlerden yangın alanında kullanılacak ekipman, gıda ihtiyacı gibi öncelikli ihtiyaçların giderilmesi için bağış çağrısında bulunuyor.

Bu isimlerde biri de Demet Akalın'ın senelerdir bir dargın bir barışık olduğu Hande Yener oldu. Akalın Yener'in bağışını sosyal medyadan ''Kraliçe 25 bin liralık bağış yaptı şuan Bodrum Belediyesine'' notuyla duyurdu.

kraliçe


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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Hande Yener
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