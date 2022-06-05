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Yanımda Kal filminin konusu ne? Yanımda Kal filminin oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi?

05.06.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yanımda Kal filminin konusu, filmin 5 Haziran 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle merak konusu oldu. Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, Netflix'te de yer alıyor. Peki Yanımda Kal filminin konusu ne? Yanımda Kal filminin oyuncuları kimler? İşte İşte filme ilişkin detaylar...

Yanımda Kal filminin konusu ne? Yanımda Kal filminin oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi?

Yanımda Kal, filmin 5 Mayıs 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Romantik komedi türündeki film oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Yanımda Kal filminin konusu ne? Yanımda Kal filminin oyuncuları ve yapım tarihine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

YANIMDA KAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yanımda Kal filminin konusu şu şekildedir:

Yanımda Kal, işkolik bir adam ile sokak şarkıcısı bir kızın hikâyesini konu ediyor. Emir Kurt, genç bir iş adamıdır. İşçi sınıfı bir aileden gelen Emir'in hayatı çalışmakla geçer. Hayatındaki her şeyi geri plana atıp gece gündüz çalışarak sahip olduğu konuma ulaşır. Önemli bir yatırım bankasında çalışan Emir'in, kendini sadece işe adaması onun insanlarla ilişki kurmakta zorlanmasına neden olur. Hayatı sadece işten ibaret olan Emir'in yaşamı Zeynep ile karşılaşması ile bambaşka bir hâl alır. Zeynep, sokak şarkıcısı olan, neşe dolu genç bir kızdır. Bir tesadüf sonucu bir araya gelen Emir ve Zeynep kısa sürede birbirlerinin vazgeçilmezi hâline gelir. Emir, Zeynep ile âdeta hayata yeniden başlamıştır. Ancak çiftin bu mutluluğu Zeynep'in amansız bir hastalığa yakalanması ile yarım kalır.

YANIMDA KAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Çağlar Ertuğrul - Emir
Meriç Aral - Zeynep
Murat Aygen - Ahmet
Nilay Duru - Leyla
Ege Aydan - Nazım

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Netflix
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