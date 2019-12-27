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  4. Yanında oturan kadını ağzından bıçaklayan adam tutuklandı

Yanında oturan kadını ağzından bıçaklayan adam tutuklandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Adana'da kullandığı otomobilde yanındaki kadını bıçaklayan ve vatandaşlar tarafından darp edilen Murat Kaya, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak tutuklandı.

Yanında oturan kadını ağzından bıçaklayan adam tutuklandı

Adana'nın Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda 23 Aralık'ta, kullandığı otomobilde yanında oturan Neslihan Akıllı'yı ağzından bıçakla yaraladığı iddiasıyla çevredeki vatandaşlarca darbedilen Murat Kaya, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Taburcu edilen Akıllı, Fatih Polis Merkezi'ne götürülen Kaya'dan şikayetçi olmadı.

TUTUKLANDI

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
adana bıçaklama gözaltı

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