Yanında oturan kadını ağzından bıçaklayan adam tutuklandı

Adana'nın Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda 23 Aralık'ta, kullandığı otomobilde yanında oturan Neslihan Akıllı'yı ağzından bıçakla yaraladığı iddiasıyla çevredeki vatandaşlarca darbedilen Murat Kaya, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Taburcu edilen Akıllı, Fatih Polis Merkezi'ne götürülen Kaya'dan şikayetçi olmadı.
TUTUKLANDI
Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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