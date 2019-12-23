Yanından ayrılmadığı zihinsel engelli kızı için evini atölyeye çevirdi

Cavide Alp, 3 çocuğundan en büyüğü olan yüzde 89 zihinsel engelli Ceren'in adeta 24 saat başında nöbet tutuyor. Zihinsel engeli nedeniyle kızını tek başına bırakamayan anne Alp, evde yaptığı el işi ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Günübirlik işlerde çalışan eşinin kazancının yetersiz kalması nedeniyle evini iş yerine dönüştüren anne Alp, ekmek kapısı olan evinde hem el işlerini yapıyor hem de engelli kızının bakımıyla yakından ilgileniyor.

"En büyük sorunum da dışarıda çalışamamak"

Anne Alp, kızı yaşadığı için her gün Allah'a şükrettiğini söyledi. Zihinsel engelli Ceren'in bakımı için çalışmak zorunda olduğunu, ancak kızını bırakıp dışarıda çalışamadığını belirten Alp, şöyle devam etti:

"Ceren bensiz şu an bakkala bile çıkamıyor, lavaboya gidemiyor. Ben 24 saat 'Ceren' diye seslenmek zorunda kalıyorum. En büyük sorunum da dışarıda çalışamamak, kızımı 24 saat yanımda tutmak zorundayım. Evde kendimce iş buldum, onun masraflarını karşılamak, ona daha iyi bakabilmek için. Eşim serbest meslekle uğraşıyor, yetişemediği için ben de çalışmak zorundayım. Durum böyle olunca ip tasarımıyla sepet, çanta, paspas, duvar süsü yapıyorum."