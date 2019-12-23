Mynet Trend

Yanından ayrılmadığı zihinsel engelli kızı için evini atölyeye çevirdi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Cavide Alp, zihinsel engelli 19 yaşındaki kızının bakım masraflarını karşılayabilmek için evini atölyeye çevirdi.

Yanından ayrılmadığı zihinsel engelli kızı için evini atölyeye çevirdi

Cavide Alp, 3 çocuğundan en büyüğü olan yüzde 89 zihinsel engelli Ceren'in adeta 24 saat başında nöbet tutuyor. Zihinsel engeli nedeniyle kızını tek başına bırakamayan anne Alp, evde yaptığı el işi ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Günübirlik işlerde çalışan eşinin kazancının yetersiz kalması nedeniyle evini iş yerine dönüştüren anne Alp, ekmek kapısı olan evinde hem el işlerini yapıyor hem de engelli kızının bakımıyla yakından ilgileniyor.

"En büyük sorunum da dışarıda çalışamamak"

Anne Alp, kızı yaşadığı için her gün Allah'a şükrettiğini söyledi. Zihinsel engelli Ceren'in bakımı için çalışmak zorunda olduğunu, ancak kızını bırakıp dışarıda çalışamadığını belirten Alp, şöyle devam etti:

"Ceren bensiz şu an bakkala bile çıkamıyor, lavaboya gidemiyor. Ben 24 saat 'Ceren' diye seslenmek zorunda kalıyorum. En büyük sorunum da dışarıda çalışamamak, kızımı 24 saat yanımda tutmak zorundayım. Evde kendimce iş buldum, onun masraflarını karşılamak, ona daha iyi bakabilmek için. Eşim serbest meslekle uğraşıyor, yetişemediği için ben de çalışmak zorundayım. Durum böyle olunca ip tasarımıyla sepet, çanta, paspas, duvar süsü yapıyorum."

Anne Alp, yaptığı ürünleri bazen komşularının satın aldığını, kimi zaman da engelli kızıyla dışarı çıkarak satış yapmaya çalıştıklarını söyledi. Alp, "Kiradayım ve kimi zaman eşime iş olmuyor. Bazen tek geçimimiz, benim el emeği ürünlerim oluyor. Elimde de kistler oluşmaya başladı, doktorlar ameliyat olmamı istediler ancak çocuklarıma bakmam lazım, ameliyat olamam." diye konuştu.

Anne Cavide Alp, kendi sağlığını bir tarafa bıraktığını, tek dileğinin yaptığı el işi ürünlerin satışını daha kolay ve çabuk yapabilmek olduğunu belirtti. Evladının en büyük isteğinin okula gitmek olduğunu aktaran anne, rahatsızlığı dolayısıyla bunu yapamadığını ve çok üzüldüğünü ifade etti.

'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı! 'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı!
Ayşegül Öğretmen, 'O gün bugün' dedi, ağabeyine böbreğini bağışladıAyşegül Öğretmen, 'O gün bugün' dedi, ağabeyine böbreğini bağışladı
Hem ortopedi doktoru hem ahşap oyma ustasıHem ortopedi doktoru hem ahşap oyma ustası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne bakım el işi engelli hatay

En Çok Okunan Trend Haberler

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme

Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de yapılan araştırma göre yağışlı ve soğuk hava kanseri tetikliyor

ABD'de yapılan araştırma göre yağışlı ve soğuk hava kanseri tetikliyor

Kanser tedavilerindeki ağrılara karşı masaj terapisi

Kanser tedavilerindeki ağrılara karşı masaj terapisi

Kunduracı göğsü olanlar dikkat! Tedavisi mümkün

Kunduracı göğsü olanlar dikkat! Tedavisi mümkün

Nadir görülen kansere yakalandı, başarılı operasyonla kurtuldu

Nadir görülen kansere yakalandı, başarılı operasyonla kurtuldu

Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri basamaklandırılacak

Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri basamaklandırılacak

İstanbul'da hastanelerde grip yoğunluğu! Sağlık personelleri bile hasta

İstanbul'da hastanelerde yoğunluk! Sağlık personeli bile hasta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.