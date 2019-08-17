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Yanınızda taşıyabileceğiniz güçlü bir Bluetooth hoparlör

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TEKNOLOJİ  | 17.08.2019 09:02 | Son Güncelleme

LG’nin taşınabilir hoparlörü PK5, 1.2KG ağırlıkta. Mat bir plastik tasarımı bulunan ürün, oldukça şık görünüyor. Ayrıca, IPX5 sertifikası sayesinde su ve sıvı sıçramalarına karşı da dayanıklı.

Yanınızda taşıyabileceğiniz güçlü bir Bluetooth hoparlör

LG PK5, Bluetooth aracılığıyla aynı anda iki akıllı telefona bağlanabiliyor. Ayrıca, üzerinde yer alan tuşlar yardımıyla da şarkılar arasında geçişler yapmak, ses seviyesini düzenlemek, ışık sistemini değiştirmek ve hatta telefonunuzdaki sanal asistana komut vermek çok kolay.

Ürünü, LG’nin Music Flow Bluetooth uygulamasıyla daha kolay bir şekilde kullanabilir, çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz.
Cihaz, 2600mAh pile sahip ve tek şarj ile yaklaşık 18 saatlik müzik keyfi sunabiliyor. Bu arada, kutudan yalnızca Type-C şarj kablosu çıkıyor, adaptör çıkmıyor. İsterseniz telefon ya da tabletinizin adaptörünü kullanabilirsiniz.

Ürünün ses kalitesinden söz edecek olursak, ortalamanın üzerinde, gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle rap, pop ve klasik müziklerde çok iyi sonuçlar alıyorsunuz. En yüksek ses seviyesindeyken rock ve metal dinlediğinizde ise rahatsız olmanız olası.

Bu arada üründe Qualcomm’un aptX HD teknolojisi de bulunuyor. Bu sayede kablosuz bağlantı aracılığıyla geçiş yapan müziklerin ses kalitesinde düşüşler olmuyor ve yüksek kalitede dinleyebiliyorsunuz.

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Anahtar Kelimeler:
LG hoparlör

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