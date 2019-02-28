Yanlış çalışan bağışıklık sistemi obeziteyi tetikliyor

İç Hastalıkları ve İmmunoterapi Uzmanı Dr. Ülkü Görmez konu ile ilgili bilgi verdi.

”İnsülin direnci bağışıklığın hiç istemediği bir şeydir. Bağışıklığı bozuk olan kişilerin oldukça büyük bir yüzdesinde insülin direnci değişik aşamalarda bulunmaktadır. Bu durum bir takım vitamin, mineral eksiklikleri ile birleşince iç organ yağlanmaları ve damar yağlanmalarına neden olmaktadır. Bu da kilo alımını tetikleyen önemli nedenler bir tanesidir.

BAĞIŞIKLIK ONARILINCA VÜCUT NORMALE DÖNER

Bağışıklık sisteminin düzeltilmesi öncelikle sağlığımız açısından büyük önem taşıyor. Çünkü yanlış çalışan bir bağışıklık sistemi şekerden tutun da kalp hastalıklarına, tansiyon hastalıklarına, kansere, romatizmaya kadar pek çok hastalığı da tetikliyor. Bağışıklık onarılarak tiroid metabolizması düzene girer, böbrek üstü bezleri normal döner, bağırsak düzeni düzelir. Onların düzene girmesi ile metabolizma kalıcı olarak düzelir ve hızlanır. Bağışıklığın onarılması ile beraber Telomerik yaşlanma ve metabolik yaşlanma ile de mücadele edilir, uykular düzene girer, vücut ısısı yükselir. Bu parametreler eşliğinde kilo fazlalarının da gidebildiğini gözlemliyoruz. Bağışıklık sistemi düzenli çalışmaya başladığında kişinin kilo fazlası ne kadar ise o kadar kilo veriyor ve normale dönüyor. Vücut yenilenip daha sağlıklı çalışmaya başlıyor.