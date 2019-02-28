Yanlış çalışan bağışıklık sistemi obeziteyi tetikliyor

İç Hastalıkları ve İmmunoterapi Uzmanı Dr. Ülkü Görmez konu ile ilgili bilgi verdi.
”İnsülin direnci bağışıklığın hiç istemediği bir şeydir. Bağışıklığı bozuk olan kişilerin oldukça büyük bir yüzdesinde insülin direnci değişik aşamalarda bulunmaktadır. Bu durum bir takım vitamin, mineral eksiklikleri ile birleşince iç organ yağlanmaları ve damar yağlanmalarına neden olmaktadır. Bu da kilo alımını tetikleyen önemli nedenler bir tanesidir.
BAĞIŞIKLIK ONARILINCA VÜCUT NORMALE DÖNER
Bağışıklık sisteminin düzeltilmesi öncelikle sağlığımız açısından büyük önem taşıyor. Çünkü yanlış çalışan bir bağışıklık sistemi şekerden tutun da kalp hastalıklarına, tansiyon hastalıklarına, kansere, romatizmaya kadar pek çok hastalığı da tetikliyor. Bağışıklık onarılarak tiroid metabolizması düzene girer, böbrek üstü bezleri normal döner, bağırsak düzeni düzelir. Onların düzene girmesi ile metabolizma kalıcı olarak düzelir ve hızlanır. Bağışıklığın onarılması ile beraber Telomerik yaşlanma ve metabolik yaşlanma ile de mücadele edilir, uykular düzene girer, vücut ısısı yükselir. Bu parametreler eşliğinde kilo fazlalarının da gidebildiğini gözlemliyoruz. Bağışıklık sistemi düzenli çalışmaya başladığında kişinin kilo fazlası ne kadar ise o kadar kilo veriyor ve normale dönüyor. Vücut yenilenip daha sağlıklı çalışmaya başlıyor.
KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PLANLANIYOR
Öncelikle şunun altını çizmekte fayda var. Rastgele vitamin alımı, tavsiye üzerine oluşturulan menüler ya da karışımlar eğer doktor gözetimi ve tavsiyesi ile alınmıyorsa faydasından çok zararı dokunabilir. Bu yüzden bu konuda çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü bağışıklık sisteminin onarılması ciddi bir tedavi sürecidir ve kişiye özel olarak planlanır. Çok masum zannedilen bir vitamin ya da besin bilinçsiz alındığında kişiye büyük zarar verebilir. Bağışıklık sisteminin bozulduğunun sinyalini veren bazı belirtiler var. Sık çıkan ağız yaraları, sık sık grip olmalar, halsizlik, yorgunluk, depresyon, mide şikayetleri, uykusuzluk gibi nedenler bağışıklığın yanlış çalışmaya başladığını duyurur. Böyle bir durumda önce bir immunoterapi uzmanına görünmeniz ve bu doğrultuda doktorunuz verdiği tedavi programı ışığında hareket etmeniz gerekir. Bu süreçte de size uygulanan immunoterapinin kişiye özel gerçekleştiğini de unutmamanız gerekir. Kişiye özel diyet ve egzersiz programları ile de bir taraftan bağışıklık sistemi güçlenirken bir taraftan fazla kilo bedeni kalıcı olarak terk etmektedir. Bu dönemin ve bundan sonraki yaşamlarının en önemli kazancı ise bağışıklığın onarılmış olmasıdır. Kişiler bu sayede şeker, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıklarına karşı korunmakla beraber; kanser, romatizma ve diğer bağışıklık sistem hastalıklarına karşı da korunmuş olurlar.
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