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Yanlış yola giren sürücü, merdivenlerden çarşı merkezine böyle indi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.06.2019 10:16 | Son Güncelleme

Bitlis’te trafiğe kapalı olan yola yanlışlıkla giren sürücü, yolun diğer ucunda bulunan merdivenlerden aracıyla çarşıya indi.

Bitlis merkezde bulunan ve Sinema Yokuşu olarak bilinen yola giren sürücü, hızını alamayınca yaklaşık 40 basamaklı merdiveni aracıyla inmek zorunda kaldı.

Bir ucu normal yol, çarşı merkezine bakan kısmı ise merdiven olan yola yanlışlıkla giren sürücü, çarşı merkezine merdivenleri hızlı bir şekilde inerek girdi.

O esnada olay yerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, kameraya yansıyan görüntünün ise kazanın ne denli tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bitlis sürücü merdiven

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