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Yanlışlıkla babaannesinin ölümüne neden oldu!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.06.2019 05:17 | Son Güncelleme

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde minibüsün arkasında yatan yaşlı kadına torunu yanlışlıkla çarptı. Yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti.

Yanlışlıkla babaannesinin ölümüne neden oldu!

Kızılırmak ilçesi Yeni Mahalle'de mevsimlik işçi olan oğluyla biirlikte yaşan Adile Toprak (98) havaların sıcak olmasına sebebiyle oğluna ait olan minibüsün arkasında gölgelik alana uzandı.

Bu sırada yaşlı kadını farketmeyen torunu İsmail Toprak (45), minibüsü geri kaçırması sonucu yanlışlıkla babaannesini ezdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. Kaburgası kırılan yaşlı kadın Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çankırı minibüs trafik kazası

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