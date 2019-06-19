Yanlışlıkla babaannesinin ölümüne neden oldu!

Kızılırmak ilçesi Yeni Mahalle'de mevsimlik işçi olan oğluyla biirlikte yaşan Adile Toprak (98) havaların sıcak olmasına sebebiyle oğluna ait olan minibüsün arkasında gölgelik alana uzandı.

Bu sırada yaşlı kadını farketmeyen torunu İsmail Toprak (45), minibüsü geri kaçırması sonucu yanlışlıkla babaannesini ezdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. Kaburgası kırılan yaşlı kadın Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (İHA)

