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Yanlışlıkla çöpe atılan çantadan servet çıktı! Altınları bakın nasıl buldular

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hastaneden taburcu olduktan sonra evine dönen bir kadın, eşyalarını taşırken içerisinde altın bulunan çantasını kısa süreliğine çöp konteynerinin yanına bıraktı. Çantayı çöp sanan belediye ekipleri, diğer atıklarla birlikte çöp kamyonuna yükledi. Durumu fark eden kadının ihbarı üzerine polis ve belediye ekipleri seferber oldu.

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Sevda S., valizi ile çantasını evinin önüne bıraktı.

Yanlışlıkla çöpe atılan çantadan servet çıktı! Altınları bakın nasıl buldular 1

ÇANTA VE VALİZİ ÇÖPLERİN ARASINA KARIŞTI

Ameliyatlı olduğu öğrenilen kadın, evden bir eşya almak için kısa süreliğine çanta ve valizin yanından ayrıldı. Bu sırada bölgeden geçen Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne ait çöp toplama ekibi, konteynerin yakınında bulunan valiz ve çantayı çöp zannederek kamyona yükledi. Kısa süre sonra dışarı çıkan Sevda S., eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.

Mahallede yaptığı araştırmada herhangi bir sonuç alamayan kadın, çantasının çöp toplama ekibi tarafından alındığını öğrendi.

Çantanın içerisinde altın, ev anahtarı ve kişisel eşyalarının bulunduğunu belirten Sevda S., Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek durumu bildirdi.

Harekete geçen polis ekipleri, Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçti. Çöp kamyonu uygun bir alana çekilerek boşaltıldı. Polis ve belediye ekipleri altınların bulunduğu çantayı çöplerin arasından çıkardı.

Yanlışlıkla çöpe atılan çantadan servet çıktı! Altınları bakın nasıl buldular 2

"HİÇ AKLIMA GELMEZDİ BÖYLE BİR OLAY YAŞAYACAĞIM"

Altınlarına kavuşan Sevda S., polis ve belediye ekiplerine teşekkür ederek yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:
"Başıma gelmeyen bir bu kalmıştı. Ameliyatlıydım, taşıyamadığım için valizi ve çantayı kapının yanına bıraktım. Evden bir şey almak için yukarı çıktım. Döndüğümde eşyalarım yoktu. Mahallede herkese sordum, kimse görmemişti. Çantanın içinde altınlarımın yanı sıra ev anahtarım ve kişisel eşyalarım vardı. Allah devletimizden, polisimizden ve belediyemizden razı olsun. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir olay yaşayacağım."

Yanlışlıkla çöpe atılan çantadan servet çıktı! Altınları bakın nasıl buldular 3
Kaynak: İHA

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