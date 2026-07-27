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Türkiye'de eşi benzeri az kalan asırlık düğün geleneği

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Zonguldak'ın Fındıklı köyünde, kuşaktan kuşağa aktarılan asırlık düğün geleneği bugün de yaşatılmaya devam ediyor. Köy düğünlerinde kadın davetlilerin davul zurna eşliğinde karşılanarak alkışlar arasında düğün evine alınması, hem yöre halkının birlik ve beraberliğini pekiştiriyor hem de düğünlere renkli görüntüler katıyor. Yıllardır sürdürülen bu gelenek, kültürel mirasın yaşatılması açısından da büyük önem taşıyor.

Alaplı'nın Fındıklı köyü ve çevre köylerinde uzun yıllardır devam eden gelenek kapsamında, düğün sahipleri tarafından köy sakinlerine davetiye ulaştırılıyor. Düğün günü ise özellikle kadın davetliler, yöresel kıyafetlerini giyerek düğün evinin önünde davul zurna ekibinin gelmesini bekliyor.

Türkiye de eşi benzeri az kalan asırlık düğün geleneği 1

Davul zurna ekibinin gelmesiyle birlikte başlayan karşılama töreninde, davetliler davul zurna eşliğinde eğlenirken, davulculara da bahşiş veriliyor. Ardından kadın davetliler, alkışlar eşliğinde düğün sofrasına kadar götürülüyor.

Türkiye de eşi benzeri az kalan asırlık düğün geleneği 2

"AMACIMIZ EĞLENMEKTEN ÇOK DÜĞÜN SAHİBİNE YARDIMCI OLMAK"

Düğün sahiplerinden Yasemin Baykan, köyde yıllardır devam eden düğün geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Burası Alaplı Fındıklı köyü. Bizim düğünlerimiz böyle oluyor. Akşam da salon düğünümüz var. Köyümüze gelen misafirlerimize yemek veriyoruz. Örf ve adetlerimiz gereği kadınlar ve erkekler, yemek yiyenler düğün sahibine yardımcı olmak amacıyla bir araya geliyor. Amacımız eğlenmekten çok düğün sahibine yardımcı olmak" dedi.

Türkiye de eşi benzeri az kalan asırlık düğün geleneği 3

"ATALARIMIZDAN BÖYLE GÖRDÜK"

Düğünlerde gönüllülük esasına dayalı olarak aralarında para toplandığını ifade eden Baykan, "Aramızda gönlünden ne koparsa 300, 500, bin TL gibi miktarlarda para topluyor ve düğün sahibine yardım amaçlı veriyoruz. Asıl amacımız eğlenmekten çok düğün sahibine destek olmak. Bu bizim yıllardır devam eden geleneğimiz. Atalarımızdan böyle gördük, biz de bu geleneği yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Türkiye de eşi benzeri az kalan asırlık düğün geleneği 4

Fındıklı köyünde yaşatılan bu gelenek, düğünlerin yalnızca eğlence değil, aynı zamanda köy halkının dayanışma ve yardımlaşma kültürünü sürdürdüğü önemli bir buluşma noktası olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye de eşi benzeri az kalan asırlık düğün geleneği 5

Türkiye de eşi benzeri az kalan asırlık düğün geleneği 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak düğün gelenek
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