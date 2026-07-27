Türkiye'de eşi benzeri az kalan asırlık düğün geleneği

Alaplı'nın Fındıklı köyü ve çevre köylerinde uzun yıllardır devam eden gelenek kapsamında, düğün sahipleri tarafından köy sakinlerine davetiye ulaştırılıyor. Düğün günü ise özellikle kadın davetliler, yöresel kıyafetlerini giyerek düğün evinin önünde davul zurna ekibinin gelmesini bekliyor.

Davul zurna ekibinin gelmesiyle birlikte başlayan karşılama töreninde, davetliler davul zurna eşliğinde eğlenirken, davulculara da bahşiş veriliyor. Ardından kadın davetliler, alkışlar eşliğinde düğün sofrasına kadar götürülüyor.

"AMACIMIZ EĞLENMEKTEN ÇOK DÜĞÜN SAHİBİNE YARDIMCI OLMAK"

Düğün sahiplerinden Yasemin Baykan, köyde yıllardır devam eden düğün geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Burası Alaplı Fındıklı köyü. Bizim düğünlerimiz böyle oluyor. Akşam da salon düğünümüz var. Köyümüze gelen misafirlerimize yemek veriyoruz. Örf ve adetlerimiz gereği kadınlar ve erkekler, yemek yiyenler düğün sahibine yardımcı olmak amacıyla bir araya geliyor. Amacımız eğlenmekten çok düğün sahibine yardımcı olmak" dedi.

"ATALARIMIZDAN BÖYLE GÖRDÜK"

Düğünlerde gönüllülük esasına dayalı olarak aralarında para toplandığını ifade eden Baykan, "Aramızda gönlünden ne koparsa 300, 500, bin TL gibi miktarlarda para topluyor ve düğün sahibine yardım amaçlı veriyoruz. Asıl amacımız eğlenmekten çok düğün sahibine destek olmak. Bu bizim yıllardır devam eden geleneğimiz. Atalarımızdan böyle gördük, biz de bu geleneği yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Fındıklı köyünde yaşatılan bu gelenek, düğünlerin yalnızca eğlence değil, aynı zamanda köy halkının dayanışma ve yardımlaşma kültürünü sürdürdüğü önemli bir buluşma noktası olduğunu ortaya koyuyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır