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Yanlışlıkla içtiği kahve hayatından etti! Yaklaşık 200 bardak...

03.03.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antrenörlük görevi yapan Tom Mansfield, zehirlenerek hayatını kaybetti. İki çocuğu bulunan Mansfield, kullanılması gerekenden fazla doz kafein aldığı için hastaneye kaldırıldı. Yapılan hesaplama sonrası yaklaşık 200 bardak kahveye koyulacak miktarda kafeini içtiği öğrenilen Mansfield, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yanlışlıkla içtiği kahve hayatından etti! Yaklaşık 200 bardak...

29 yaşında antrenörlük yapan Tom Mansfield, aşırı dozda tükettiği kafein tozu yüzünden hayatını kaybetti. Yanlış hesaplama yaparak yaklaşık 200 fincan kahveye denk gelen kafeini tüketen Mansfield, acı şekilde can verdi.

AĞZINDAN KÖPÜKLER GELMEYE BAŞLADI

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Duruşmada Mansfield'ın karışımı tükettikten sonra kalbinin hızlı atmaya başladığı ve göğsünü tuttuğu anlatıldı. Olay raporuna göre, uzandıktan dakikalar sonra ağzından köpükler gelmeye başladı. Karısı Suzannah, komşularıyla ailesine haber verdi ve ambulans çağırdı.

YANLIŞLIKLA AŞIRI DOZ ALMIŞ

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Sağlık görevlileri onu 45 dakika boyunca hayata döndürmeye çalıştı ancak daha sonra hastanede öldüğü açıklandı. Mansfield'ın kafein tozunun ağırlığını ölçmek için kullandığı terazilerin 2 ila 5,000 gram arasında bir ağırlık aralığına sahip olduğu; ancak kendisinin önerilen 60-300 miligram'lık dozu tartmaya çalıştığı söylendi. Aşırı doza yol açan da buradaki yanlış hesaplamaydı.

FİRMA SAVUNMA YAPTI

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Duruşmada, Mansfield'in Blackburn Distributions adlı firmanın 100 gramlık kafein tozu paketlerinden aldığı belirtildi. Firmanın yöneticisi Ben Blackburn, tozun miligram cinsinden iki ondalık basamak şeklinde tartılması gerektiğini ve önerilen dozun günde en fazla iki kere 60-300 mg olduğunu söyledi. Şirketin yöneticisi, Mansfield'in hayatını kaybettiği sırada satışta olan paketlerinde ölçü kaşıklarının olmadığını ancak bunun artık değiştiğini söyledi. Firma ayrıca kullanım talimatlarını iyileştirdi ve olası yan etkileri daha görünür hale getirdi.

UZMANLAR UYARDI

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Otopsi raporunda Mansfield'ın kanında litre başına 392 miligram kafein olduğu belirtildi. Bir fincan filtre kahve içmiş birinin kanında kafein seviyesi genellikle litre başına 2 ila 4 mg oluyor.

Kafein, bazı spor müdavimleri tarafından performans artırıcı olarak kullanılıyor. Sporcuların performansını iyileştirmek için belirli dozda alınması tavsiye ediliyor. Ancak uzmanlar, kafein alırken önerilen miktarın üzerinde tüketilmesinin riskleri olduğu konusunda uyarıyor. (BBC)

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