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Yanlışlıkla ünlü oldu! İnanılmaz olay: Binlerce kişi dinledi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 21.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

Almanya'da yaşayan ve amatör rap müziği yapan Denizlili gurbetçi Yunus Emre Nalcı'nın internetteki bir müzik platformuna yüklediği şarkı yanlışlıkla ünlü ABD'li bir rap şarkıcısının hesabına yüklenince iki günlüğüne "fenomen" oldu.

Yanlışlıkla ünlü oldu! İnanılmaz olay: Binlerce kişi dinledi

Almanya'nın Attendorn şehrinde yaşamını sürdüren ve yaz tatili için ailesiyle birlikte Acıpayam ilçesindeki yakınlarının yanına gelen 15 yaşındaki amatör rap müzik şarkıcısı Nalcı, kendi bestesi olan "Yabancı 2" isimli şarkısının kaydını, müzik paylaşımı yapılan bir platforma yükledi.

Sistemdeki problem nedeniyle Nalcı'nın şarkısı, sahne adı ile "Future" olan ABD'li rapçi Nayvadius Demun Wilburn'un son şarkısı olarak yüklendi. Şarkıyı iki günde binlerce kişi dinledi. Yanlışlık fark edilince şarkı listeden çıkarıldı.

Şarkısının sosyal medyada yaklaşık 13 milyon takipçisi olan "Future" isimli sanatçının hesabında gördüğünde inanamadığını belirten Nalcı, şöyle konuştu:

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"ÇOK GÜZEL BİR DUYGUYDU"

"Lise öğrencisiyim. 5 yaşından beri müzikle uğraşıyorum. 2 yıldır da rap müzik yapıyorum. Ben şarkımı dijital müzik platformuna yükledim ama sistemden kaynaklanan hatadan dolayı ünlü şarkıcının hesabına şarkım yüklenmiş. Arkadaşlarım bu durumu bana söyledi. 2 günlüğüne dünyaca ünlü bir şarkıcı gibi tanınır hale geldim. Daha sonra bu yanlışlık düzeltildi. 2 günlüğüne ünlü olmak çok güzel bir duyguydu. Kim bilir belki bir gün ünlü rapçi ile aynı sahneyi paylaşırım."

"İLK ÖNCE ŞAKA OLDUĞUNU SANDIK"

Anne Elvan Nalcı ise oğlunun yanlışlıkla iki gün de olsa meşhur olduğunu belirterek, "İlk önce bu durumun şaka olduğunu sandık ama olmadığını öğrendik. Sistemsel bir yanlışlık nedeniyle oğlumun şarkısını milyonlar dinledi. Oğlumla gurur duyuyorum. Böyle güzel bir tesadüf olamazdı." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
almanya yunus emre nalcı abd

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