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Yanmıyor, bakteri barındırmıyor! Bu kaşığı talep her geçen gün artıyor

Eskişehir’de ahşap ürün satışı yapan esnaf Refiye Başaran, özellikle bakteri üretmemesi ve sağlıklı olması nedeniyle şimşir kaşıklara yoğun talep olduğunu belirtti.

Gökçen Kökden

Ahşap ürünler üzerine satış yapan Refiye Başaran, özellikle dört mevsim yeşil kalan, yavaş büyüyen şimşir ağacından yapılan ürünlerin ön plana çıktığını ifade eti. Başaran, şimşir ağacının geç yetişen ve bakteri barındırmayan özel yapısıyla mutfaklarda vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu vurguladı.

"SAĞLIKLI OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİLİYOR"

Yanmıyor, bakteri barındırmıyor! Bu kaşığı talep her geçen gün artıyor 1

Şimşir kaşıkların yanmaz, sağlıklı ve uzun ömürlü olduğunu dile getiren Başaran, "Şimşir kaşıklarımız çok önemli ve büyük talep görüyor. Bu ağaç geç yetişir, bakteri üretmez, temiz ve sağlıklıdır. Yanma yapmaz, yağlamaya bile gerek kalmaz. Müşterilerimizin çoğu özellikle şimşir kaşık sorarak geliyor. Sadece yemek kaşığı değil, çatal ve bıçak türlerinde de ahşaba olan ilgi her geçen gün artıyor" dedi.

"ELDE YIKANMASI ÖMRÜNÜ UZATIR"

Ahşap ürünlerin kullanımı hakkında püf noktalarına da değinen Refiye Başaran, "Halk arasında ‘ahşap ürünler makineye atılmaz’ bilgisi tamamen doğrudur. Bu ürünlerin elde yıkanması, ömürlerini uzatır ve formlarını korumalarını sağlar. Bizler elimizden geldiğince müşterilerimize bu sanatın inceliklerini ve kullanım detaylarını aktarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Ürün yelpazesinin çay kaşığından dev kazan kaşıklarına kadar geniş olduğunu belirten Başaran, fiyatların ise boyutlarına göre 20 liradan başladığını ifade etti. Yerli vatandaşın yanı sıra turistlerin de el yapımı ahşap ürünlere büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir mutfak
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