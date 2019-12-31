Yaparsın Aşkım 2020 yılbaşı özel bölümünde hangi ünlüler var? İşte Fox TV 31 Aralık Salı yılbaşı yayın akışı

İlk turun romantik koca adlı birinci oyununda erkek yarışmacılar, gözleri kapalı bir şekilde engelleri aşarak eşlerine meyve yedirmeye çalışacaklar. Bu turun para yağmuru adlı final oyununda ise 2 finalist çift havadan yağan paraları toplamak için uğraşacaklar ve en çok sayıda parayı toplayan çift 3 set kazandığında arabaya sahip olacak.

Erdal Özyağcılar, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hande Soral ve Ayça Erturan Yaparsın Aşkım'ın yılbaşı özel bölümünde konuk olarak yarışacak. Yaparsın Aşkım Yılbaşı Özel bölümü 31 Aralık akşamı saat 20:00’da FOX TV ekranlarında olacak.

FOX TV’nin en çok izlenen yarışma programı Yaparsın Aşkım yılbaşı akşamında özel bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. İlker Ayrık’ın sunumuyla ekranlara gelen Yaparsın Aşkım’ın yılbaşı özel bölümünde özel konuklar yer alacak.

“Yaparsın Aşkım” heyecan dolu Yılbaşı Özel bölümüyle 31 Aralık Salı saat 20.00’de yine rekabete ve eğlenceye sahne olacak. Yarışmacılar, bu defa toplamda verilecek 3 araba ödülü için kıyasıya rekabete girecekler.

25 ülkede reyting rekorları kıran, dünyaca ünlü format şirketi Red Arrow’un “My Man Can” isimli yarışma formatı, İlker Ayrık’ın sunumu ve “Yaparsın Aşkım” adıyla FOX ekranlarından evlerinize konuk olmaya devam ediyor.

İkinci turda kadın yarışmacılar mutfakta bulunan ürünleri kırmaya veya devirmeye çalışacaklar. Mutfakta bulunan en fazla ürünü kıran veya deviren 2 çift final oynayacak. Bu turun zayıf halka adlı final oyununda ise ellerinde bulunan halkaları, önlerinde bulunan kürek saplarına sırasıyla isabet ettiren çift, 2 set kazandığında bir diğer arabayı kazanacak.



Son turun topuk tıkırtıs adlı birinci oyununda yarışmacılar ayaklarında topuklu ayakkabıyla, farklı engelleri aşarak parkuru tamamlamamak için uğraşacaklar. Son turun 5'i 1 yerde adlı final oyununda ise yarışmacılar önlerinde duran masalarda kendi takımlarına ait 7 adet şişeyi devirmeye çalışacaklar ve 2 set kazanan çift arabaya sahip olacak.

Yarışmanın başından sonuna kadar çiftlerin büyük mücadele verdiği, kadınların masada eşlerini çekiştirdiği, erkeklerin ise kavanozda hayretler içinde onları izlediği “Yaparsın Aşkım”, yine yüksek oranda heyecan ve eğlence içeren Yılbaşı Özel bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor!

Prodüksiyonunu Pervasız Yapım’ın üstlendiği “Yaparsın Aşkım”, 31 Aralık Salı saat 20.00’de FOX’ta.

