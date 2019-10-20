Yapay dağ yaptılar! Kayak pisti bile var

Kopenhag ve New York merkezli mimarlık, şehircilik, araştırma ve geliştirme grubu Bjarke Ingels Group, (BIG) “atıkları enerjiye dönüştüren en temiz enerji santrali” olarak nitelediği Copenhill santralini tamamladı. Santralin çatısında, yıl boyunca açık olacak yapay bir kayak pisti de bulunuyor.

ATIKLARI YAKARAK YILDA 150.000 EV İÇİN ELEKTRİK ve ISITMA

Amager Bakke olarak da bilinen CopenHill, yılda 440.000 ton atığı temiz enerjiye dönüştürme kapasitesine sahip. Bu da yılda 150.000 ev için elektrik ve bölgesel ısıtma sağlayabilmesi anlamına geliyor. Bunun için de atık arıtma ve enerji üretimindeki en son teknolojilerle donatılmış.

CopenHill aynı zamanda yürüyüş parkuru ve bir tırmanma duvarı içeren bir kentsel rekreasyon merkezi olarak işlev görüyor. Ayrıca tesiste çevre hakkında bilinçlendirici eğitimlere de yer verilecek.

41.000 metrekarelik elektrik santralindeki kayak tesisinin tasarımı 2011 yılında uluslararası bir yarışma kazanmış ve iki yıl sonra da binanın temeli atılmış. Bu ayın başında ise halkın ziyaretine açılmış. Binanın 2025 yılına kadar Kopenhag’ın dünyanın ilk karbon-nötr şehri olma hedefine ulaşmasına yardımcı olacağı umuluyor.