Yapay dağ yaptılar! Kayak pisti bile var

Kopenhag ve New York merkezli mimarlık, şehircilik, araştırma ve geliştirme grubu Bjarke Ingels Group, (BIG) “atıkları enerjiye dönüştüren en temiz enerji santrali” olarak nitelediği Copenhill santralini tamamladı. Santralin çatısında, yıl boyunca açık olacak yapay bir kayak pisti de bulunuyor.
ATIKLARI YAKARAK YILDA 150.000 EV İÇİN ELEKTRİK ve ISITMA
Amager Bakke olarak da bilinen CopenHill, yılda 440.000 ton atığı temiz enerjiye dönüştürme kapasitesine sahip. Bu da yılda 150.000 ev için elektrik ve bölgesel ısıtma sağlayabilmesi anlamına geliyor. Bunun için de atık arıtma ve enerji üretimindeki en son teknolojilerle donatılmış.
CopenHill aynı zamanda yürüyüş parkuru ve bir tırmanma duvarı içeren bir kentsel rekreasyon merkezi olarak işlev görüyor. Ayrıca tesiste çevre hakkında bilinçlendirici eğitimlere de yer verilecek.
41.000 metrekarelik elektrik santralindeki kayak tesisinin tasarımı 2011 yılında uluslararası bir yarışma kazanmış ve iki yıl sonra da binanın temeli atılmış. Bu ayın başında ise halkın ziyaretine açılmış. Binanın 2025 yılına kadar Kopenhag’ın dünyanın ilk karbon-nötr şehri olma hedefine ulaşmasına yardımcı olacağı umuluyor.
ÖZEL YAPAY DAĞ
Copenhill, kama şeklindeki formu ve eğimli yeşil çatısı ile benzersiz bir forma sahip. Bu da kente özel yapay bir dağ görünümü yaratıyor. Ayrıca 1,2 x 3,3 metre alüminyum bloklardan oluşan cephesi de ayırt edici özelliklerinden.
Kayak yapmak istemeyenler için; çatı katı barı, 85 metre yüksekliğinde tırmanma duvarı ve bahçe içine konumlandırılmış 490 metre uzunluğunda yürüyüş ve koşu parkuru da bulunuyor. BIG bu bahçe için mimarlık ofisi SLA Architects iş birliği yapmış. Bu bahçe ile kentte kuşlar, arılar ve çiçekler için “yaşam dolu yeşil bir cep” yaratmak hedeflenmiş. Bahçe ayrıca ısıyı emerken, havadaki zararlı parçacıkları temizliyor ve sel riskini en aza indiriyor. CopenHill on katlı idari alanın yanı sıra akademik turlar, atölye çalışmaları ve sürdürülebilirlik konferansları için 600 metrekarelik bir eğitim merkezi içeriyor.
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