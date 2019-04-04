Yapay zekâ ile oyun ve uygulamalarda yüksek performans

Huawei Mate 20 Pro’da yapay zekâ için “kilit oyuncu” diyebiliriz. Çünkü elinizde ne kadar büyük güç olursa olsun, o gücü verimli şekilde kullanabilmeniz önemli. İşte yapay zekâ da bunun için var. Kullanım alışkanlıklarınızdan çalıştırdığınız uygulamalara, oyunlara kadar hemen her yerde yanınızda olan bu sistem, cihazın ihtiyaç duyacağı güç ve harcaması gereken güce kadar en doğru hamleleri gerçekleştiriyor ve böylece deneyimlerinizi en üst seviyeye taşıyor.
Akıllı telefonunda iyi bir kamerayı kim istemez ki? Ama dedik ya, iyi bir donanım tek başına yeterli değil, yazılımsal olarak da destek şart. Böylece en verimli sonuçlara erişilebilir. Mate 20 Pro’daki yapay zekâ sayesinde, fotoğraf sahnesindeki en iyi ışık ve en iyi netlik belirleniyor ve ondan sonra fotoğraf yakalanıyor. Video tarafında da aynı sistem söz konusu.
Öte yandan, diyelim ki yurt dışına geziye gittiniz. Yapay zekâ destekli kamera ile anında gerçek zamanlı tercümeler yapabilirsiniz. İspanyolca bir tabelaya kamerayı tutup o tabelayı Türkçeye çevirdiğiniz düşünsenize?
Bitmedi, yine yapay zekâ sayesinde objeler hakkında bilgiler elde edebilirsiniz. Bir ayakkabı beğendiğiniz ve bu ayakkabının fiyatından benzer modellerine kadar geniş bir arama seçeneğini internette hemen görebiliyorsunuz.
Bir de kalori hesaplama tarafı var. Önünüzde bir kase çorba var diyelim. Kamerayla kaseyi çektiğinizde, gerekli hesaplamalar yapılıyor ve çorbanın ne kadar kaloriye sahip olduğu tahmini olarak size bildiriliyor.
Toparlamak gerekirse, gelişmiş bir yapay zekâ, mobil hayatınızı çok daha verimli bir kademeye çıkarıyor.
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