Yapay zekâ sanatçılarının albümleri geliyor!

En aktif şarkıcılar yılda bir veya iki stüdyo albümü piyasaya sürebiliyorken ve hatta daha da fazla üretken, arı gibi çalışan sanatçılar bir yılda 3 en fazla 4 albüm yapabiliyorken şimdi ise Auxuman isimli şirket, Yona, Mony, Gemini, Hexe ve Zoya gibi yapay zeka sanatçıların yer aldığı albümleri her ay çıkarmayı planlıyor. Yani anlayacağınız devir iyiden iyiye değişiyor. İşte detaylar...

SESLER YARATMAK İÇİN YAPAY ZEKA MOTORU ÜRETTİK

Müzik prodüktörü Ash Koosh yaptığı açıklamada, “ Müzik, kelimeler, melodiler ve dijital şarkı söylen sesler yaratmak için birkaç yapay zeka motoru ürettik. Sözleri olan şarkıların özündeki metin, bir şarkının konusuyla ilgili makaleler, şiirler ve konuşmalar üzerine eğitilmiş modeller kullanılarak üretiliyor. Yona ve diğer Auxuman sanatçıları, bir anlamda, insan yaşamının internete yansıması. Her şarkının anlatımı anlattığımız hikayelerden, yarattığımız ve paylaştığımız fikirlerden geliyor” dedi.

