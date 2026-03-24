Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yapay zeka akademik mahremiyeti tartışmaya açtı: Yayımlanmamış makaleyi kullanıyor!

Akademik çalışmalarda dil ve istatistik desteği için kullanılan yapay zeka sistemleri, veri güvenliği tartışmalarının odağına yerleşti. İddiaya göre bazı sistemler, kendilerine emanet edilen yayımlanmamış içerikleri işleyerek başka çalışmalarda kullanabiliyor. Yaşanan son örnek, akademik mahremiyetin ciddi risk altında olabileceğini ortaya koydu.

Süreç, Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş’ın SSCI indeksli bir dergiden aldığı hakemlik davetiyle ortaya çıktı. İncelediği makalenin kaynakça bölümünde kendi adına yapılan atıfları fark eden Kızıltaş, listelenen üç çalışmadan ikisinin kendisine ait olduğunu belirledi. Ancak üçüncü çalışmanın gerçekte var olmadığını tespit etti. Daha da dikkat çekici olan ise bu 'hayalet makale'nin başlık ve içeriğinin, Kızıltaş’ın henüz yayımlanmamış ve yalnızca sınırlı sayıda hakemin bildiği güncel çalışmasıyla büyük ölçüde örtüşmesiydi.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; Araştırmacının söz konusu çalışması için daha önce yapay zekadan dil ve istatistik desteği aldığı öğrenildi.

İHLALİN BOYUTU GENİŞLİYOR

Uzmanlara göre bu olay, yapay zekanın yalnızca internetteki verileri harmanlamakla kalmayıp, kullanıcıların sisteme yüklediği içerikleri de öğrenme sürecine dahil edebileceğini gösteriyor.

Bu durum, 'dijital mahremiyet ihlalinin yeni bir boyutu' olarak tanımlanırken, akademik metinlerin yayımlanmadan önce dolaylı yollarla ifşa edilme riskine dikkat çekiliyor.

YAYINEVLERİNDEN ŞEFFAFLIK ŞARTI

Dünyanın önde gelen yayınevleri olan Elsevier, SAGE ve Taylor & Francis, yapay zekanın akademik çalışmalarda kullanımına belirli şartlarla izin veriyor. Bu şartlar arasında, kullanılan araçların açıkça belirtilmesi ve şeffaflık ilkesi öne çıkıyor.

Ancak yaşanan son gelişmeler, konunun yalnızca etik bir mesele olmadığını, aynı zamanda ciddi bir veri güvenliği sorunu haline geldiğini gösteriyor.

'HAYALET KAYNAK' RİSKİ

Uzmanlar, yapay zeka sistemlerinin en büyük risklerinden birinin de gerçekte var olmayan ancak son derece gerçekçi görünen kaynaklar üretmesi olduğunu vurguluyor.

Özellikle çok sayıda akademik çalışması bulunan araştırmacıların verilerinden beslenen sistemlerin, onların adına uydurma referanslar oluşturabildiği ve bunun akademik güvenilirliği zedeleyebileceği belirtiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aylarca yanlış teşhis konuldu: Hastalığı bambaşka çıktı!Aylarca yanlış teşhis konuldu: Hastalığı bambaşka çıktı!
Kuyumcuda akılalmaz olay: Altın kuyruğunu görüntüleyen muhabiri darbettiler!Kuyumcuda akılalmaz olay: Altın kuyruğunu görüntüleyen muhabiri darbettiler!

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka akademi araştırma makale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Trump sorumluluğu üstünden attı! Savaştan o ismi hedef gösterdi

Trump sorumluluğu üstünden attı! Savaştan o ismi hedef gösterdi

Milli Takıma Romanya maçı öncesi büyük şok! Yıldız isim sakatlandı

Milli Takıma Romanya maçı öncesi büyük şok! Yıldız isim sakatlandı

Kubilay Kaan Kundakçıoğlu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Kubilay Kaan Kundakçıoğlu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.