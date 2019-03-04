Yapay zeka destekli fotoğraflarla fark yaratın

Mate 20 Pro’nun arka tarafında 3 kameralı özel bir sistem yer alıyor. 40+20+8MP’den oluşan bu sistem, farklı ışık koşullarında net fotoğraflar ve videolar çekebilmenize imkân sunuyor. Yapay zekâ desteği sayesinde, ortam koşulları ve ışık düzeyi ayarlanarak en iyi sonuca erişebiliyoruz. Bununla birlikte Huawei’nin sunduğu ek modlarla daha farklı ve dolayısıyla daha özel videolar çekebilmek de mümkün.

Mate 20 Pro’da AI color, Nostalji (Vintage), canlı renkler (Fresh) ve donuk renkler (Suspense) olmak üzere 4 farklı video çekim modu bulunuyor ve her biri de çok iyi çalışıyor, çok güzel sonuçlara imza atmanızı sağlıyor.

İlk olarak AI Color ile başlayalım. Bu modu seçtiğinizde, objektifin karşısındaki kişi ya da obje, renkli olarak görünüyor. Geriye kalan diğer tüm detaylar ise siyah beyaz. Böylelikle bir lokal renklendirme söz konusu. İşin güzel tarafı ise ister sabit, isterseniz de hareketli çekim yapın, tıpkı çizgi roman sayfalarından fırlamışçasına görsellik elde ediyorsunuz.

Nostalji modunu seçerek kayıt yapmaya başladığınızda, hem ışık tonları hem de renkler çok daha “eskimiş” makyakıyla karşınıza çıkıyor. Canlı renkler modunu seçtiğinizde, adından da anlayacağınız üzere daha pasterl, daha renkli görüntüler elde ediyorsunuz.