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Yapay zeka destekli fotoğraflarla fark yaratın

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TEKNOLOJİ  | 04.03.2019 13:34 | Son Güncelleme

Bu yazımızda, hemen her konuda iddialı olan ürünün yapay zekâ destekli video kayıt ve düzenleme modlarından söz edeceğiz.

Yapay zeka destekli fotoğraflarla fark yaratın

Mate 20 Pro’nun arka tarafında 3 kameralı özel bir sistem yer alıyor. 40+20+8MP’den oluşan bu sistem, farklı ışık koşullarında net fotoğraflar ve videolar çekebilmenize imkân sunuyor. Yapay zekâ desteği sayesinde, ortam koşulları ve ışık düzeyi ayarlanarak en iyi sonuca erişebiliyoruz. Bununla birlikte Huawei’nin sunduğu ek modlarla daha farklı ve dolayısıyla daha özel videolar çekebilmek de mümkün.

Mate 20 Pro’da AI color, Nostalji (Vintage), canlı renkler (Fresh) ve donuk renkler (Suspense) olmak üzere 4 farklı video çekim modu bulunuyor ve her biri de çok iyi çalışıyor, çok güzel sonuçlara imza atmanızı sağlıyor.

İlk olarak AI Color ile başlayalım. Bu modu seçtiğinizde, objektifin karşısındaki kişi ya da obje, renkli olarak görünüyor. Geriye kalan diğer tüm detaylar ise siyah beyaz. Böylelikle bir lokal renklendirme söz konusu. İşin güzel tarafı ise ister sabit, isterseniz de hareketli çekim yapın, tıpkı çizgi roman sayfalarından fırlamışçasına görsellik elde ediyorsunuz.

Nostalji modunu seçerek kayıt yapmaya başladığınızda, hem ışık tonları hem de renkler çok daha “eskimiş” makyakıyla karşınıza çıkıyor. Canlı renkler modunu seçtiğinizde, adından da anlayacağınız üzere daha pasterl, daha renkli görüntüler elde ediyorsunuz.

Suspense modu ise, sizi adeta bir buz kalıbının içine alıyor. Soğuk mavi tonlarda videolar çekebiliyorsunuz. Aklınızda canlanabilmesi için Terminator 2 filminin gece sahnelerini örnek gösterebiliriz. Düşünsenize, artık ufak bir telefonla bile sinema kalitesinde görüntüler çekebiliyorsunuz.

Tabii tüm bu modlarda, arkaplan blurlama özelliği mevcut. Böylece ön plandaki detaylar (Örneğin siz, arkadaşınız ya da bir obje) çok net bir şekilde kameraya yansırken arkaplanda kalan ve önemsiz olan tüm detaylar flu hale geliyor. Bu da arkaplanı dert etmeden hemen her yerde rahatlıkla çekimler yapabilmenizi sağlıyor.

Tabii çektiğiniz videolar için “düzenleme” faktörü de önemlidir. İster uzun, ister kısa, ister ham, isterseniz de modlu çekimler yapmış olun. Mate 20 Pro’nun içinde yer alan video düzenleme özelliğiyle videolarınızda görüntüden ses detaylarına kadar pek çok düzenleme yapabilirsiniz. Hatta Huawei, videoda yer alan diğer kişileri de tek tek kaydederek herkese özel “en güzel anlar” klipleri oluşturabiliyor.

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yapay zeka huawei Mate 20 Pro

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