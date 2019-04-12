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Yapay Zeka psikiyatrik tedavilerde kullanılacak

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TEKNOLOJİ  | 12.04.2019 09:44 | Son Güncelleme

Yapay Zeka hakkında oldukça ilginç araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Kargo sektöründen sağlık sektörüne kadar neredeyse bütün kategorilerde kullanılabilecek Yapay Zeka psikiyatrik tedavilerde de yardımcı olacak.

Yapay Zeka psikiyatrik tedavilerde kullanılacak

Herhangi bir psikolojik rahatsızlığa sahip olanlar, genellikle benzer kimyasal maddeler salgılar. Beyin içerisinde gerçekleşen bu kimyasal madde salgılama işlemi, eğer belirli bir sınırlandırmaya tabi tutulursa, algoritma haline gelebilir. Böylece tüm psikiyatrik hastaların salgılamış oldukları kimyasal maddeler, tanı ve tedavi için belirli bir kategoriye konulabilir.
Psikolojik rahatsızlıkları birbirinden ayırt etmek neredeyse imkansızdır. Örneğin anksiyete yaşayan birçok kişi, aynı zamanda panik atak problemi ile de karşı karşıya kalabilir. Durumun daha da vahimleşmesine neden olan ise, birçok kişinin bu rahatsızlıklarından henüz haberdar olmamasından kaynaklanıyor. Örneğin, şu anda Dünya üzerinde on binlerce kişi şizofren hastası olduğunu bilmiyor.

Kanada merkezli yapılan araştırmalar sonucunda, böyle bir rapor elde edildi.
Yapay zekaya sahip 84 farklı robotun beynin farklı bölümleri ile ilgilenmesi sonucunda şizofren hastaları çok rahat bir şekilde tespit edildi. Bu robotlar; beynin içerisinde yer alan kimyasal maddeleri ve elektrofizyolojik dalgaları tespit ederek psikiyatrik hastalara tanı konulmasına yardımcı oldu.
Muhtemelen çok kısa bir süre içerisinde psikiyatrik rahatsızlıklarda yapay zekaya sahip robotlar daha fazla kullanılacak. Sizce de Yapay Zeka, psikiyatrik
tedaviler için gerçekten umut ışığı olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka psikoloji

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