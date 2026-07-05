Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yapay zeka tasarlamış gibi: Kurak toprakların arasındaki vadiye köy kurdular

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Buğdaylı köyü, etkili olan yağışların ardından yemyeşil görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bozkırın ortasında bir vadinin içine kurulu olan köy, deresi, bahçeleri ve bereketli tarlalarıyla görenleri hayran bırakıyor.

Yapay zeka tasarlamış gibi: Kurak toprakların arasındaki vadiye köy kurdular
Çiğdem Berfin Sevinç

Ayrancı ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Buğdaylı köyünden geçen Buğdaylı Deresi, hem köyün su kaynağı oluyor hem de köy yakınlarındaki Ayrancı Barajı'nı besliyor. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü yörede, bu yıl etkili olan yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü.

Yapay zeka tasarlamış gibi: Kurak toprakların arasındaki vadiye köy kurdular 1

"BU KÖYDE SU SORUNU YOK"

Köyde çiftçilik yapan 75 yaşındaki İbrahim Büyükelhan, bu yılın bereketli geçtiğini belirterek, "Burası Ayrancı'nın Buğdaylı köyü. Karaman'a bağlı çok güzel, yemyeşil ve bahçelik bir köydür. Ayrancı Barajı'nı dolduran su bizim buradan geçiyor. Su köyün ortasından geçer. Köy iki yakalıdır, iki yanında da kanal vardır. Bu köyde su sorunu yok. Buranın çok güzel suyu vardır" dedi.

Yapay zeka tasarlamış gibi: Kurak toprakların arasındaki vadiye köy kurdular 2

"GEÇEN SENE AYRANCI BARAJI KURUDU, BİZİM KÖYÜN SUYU DA AZALDI"

Geçen yıl kuraklık nedeniyle zor günler yaşadıklarını anlatan Büyükelhan, "Geçen sene Ayrancı Barajı kurudu, bizim köyün suyu da azaldı. Ağaçlarımız kurumadı ama kuruma noktasına geldi. Şu anda ise her yer yemyeşil. İnşallah bundan sonra kurumaz. Bu yıl iyi, su da çok. Baraj dolu, çay dolu dolu akıyor" diye konuştu.
Köyde tarım ve bahçeciliğin yaygın olduğunu ifade eden Büyükelhan, "Buğday, arpa, domates, salatalık, biber, patlıcan; aklınıza ne gelirse burada yetişir. Yağışlardan dolayı köylü çok mutlu. Bu yıl çok bereketli, çok güzel ekinlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Buğdaylı köyünün doğal güzelliğine de dikkat çeken Büyükelhan, "Yukarıdan baktığınız zaman köy yemyeşil görünür. Derenin içi masmavi akar. Herkesi köyümüzü görmeye davet ediyoruz. Hemen gelin, ziyaret edin. Suyumuz yukarıdan Toroslar'dan geliyor. Kaynak, taşın, kumun içinden çıkar. İnsan görünce hayran kalıyor" şeklinde konuştu.

Yağışlarla birlikte yeniden canlanan Buğdaylı köyü, bu yıl hem doğasıyla hem de bereketli tarlalarıyla Ayrancı'nın dikkat çeken köyleri arasında yer alıyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaşam ağacı adeta yer yüzüne indi! O ilimizde inanılmaz manzaraYaşam ağacı adeta yer yüzüne indi! O ilimizde inanılmaz manzara
Yarım saatlik yolu 2 dakikaya düşürecek: 80 milyon TL'lik köprüYarım saatlik yolu 2 dakikaya düşürecek: 80 milyon TL'lik köprü

Anahtar Kelimeler:
Koramaz Vadisi kuraklık köy baraj dere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Dengeleri baştan kuracak hamle

Dengeleri baştan kuracak hamle

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.