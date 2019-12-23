Mynet Trend

Yapay zeka teknolojisi ile diyet

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Yapay zeka teknolojisi artık diyet programına girdi. Tanıtımı yapılan uygulamayı anlatan Dr. Hakan Hamzaçebi, “Bugüne kadar yapmış oldukları enerji ve suyun hesaplanmadığı diyetlerin yerine bunların hesaplanmış olduğu ve aynı zamanda bunları bir menü haline getiren bir yapıyı sunmaya çalışacağız” dedi.

Yapay zeka teknolojisi ile diyet

Tıp dünyasındaki ihtiyaca cevaben geliştirilen Health Master Global uygulaması, pek çok karanlık alanı bulunan sağlık sisteminde hastalarına ve danışanlarına yol haritası çizmeyi amaçlayan tıp profesyonellerine fener tutmayı hedefliyor. Uygulama, yapay zekâ teknolojisi yardımıyla farklı veri ve tecrübeleri bir araya getirerek bilimsel parametrelere göre standardize edip sorgulamayı, analiz ve yorum üretimini sağlıyor. Pek çok bilinmezin dâhil olduğu, kişinin günlük ihtiyacı olan enerji ve besin maddelerini hesaplama ve bu hesaplamaya uygun menü oluşturma özellikleriyle uygulama öne çıkıyor. Hasta tanı, tedavi ve takibinde hata azaltmada da büyük katkı sağlanması bekleniyor.

Uygulamanın metodolojisi, incelikleri ve tıp camiasında nasıl bir boşluğu doldurduğu üzerine Dr. Hakan Hamzaçebi’nin yaptığı derinlemesine sunumun yanı sıra panel beslenme ve diyetetik alanından uzmanları ağırladı. Hamzaçebi, uygulama ile dünya sağlık sisteminin omurgasını bilimsel olarak yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

DİYETİSYENLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR DA ELE ALINDI

Beslenme ve diyetetik alanını farklı perspektiflerden ele alan konuşmacılar, dalın tarihçesi ve geleceği, mesleğin Türkiye’deki gelişimi ve eğitim süreçleri, yurt dışından iyi örnekler, diyetetiğin medyadaki yanlış tasvirleri ile bilgi kirliliği ve Türkiye’deki diyetisyenlerin karşılaştığı sorunlar konu başlıklarıyla tartışmaya açtılar. Panele sunumlarıyla katkı sunan akademisyen ve tıp profesyonelleri arasında Prof. Dr. Sevinç Yücecan, Dyt. Ayşın Atakan, Doç. Dr. Aydan Ercan, Prof. Dr. Nevin Tekgül Şanlıer ve Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dağ yer aldı.

Health Master Global tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Doktor Hakan Hamzaçebi, “Health Master Global ve Health Master Global çözüm ortakları sisteminin bilimsel omurgasını ideal seviyesine yükselmesi amacıyla yaklaşık 25 sene kadar önce çalışmalara başladı. Bugüne kadar yüzlerce web, mobil, tv uygulamaları geliştirildi. Hedef bilimsel araştırma çalışmalarının seviyesini yükseltmek, bilimde para ve itibar kaybına sebep olabilen eksikleri ortadan kaldırmaktır. Hasta tanı ve tedavi sürecinde yaşanılan problemleri minimalize edilmesi, çok çeşitli basamaklardan, aşamalardan geçecek bu proje birinci aşaması sağlıklı beslenme ve yaşam alanı ile ilgili bugün bunu arkadaşlarımızla özellikle sağlıklı beslenme yaşam alanına hizmet sunan gerek değerli öğretim üyeleri gerekse öğrenciler ve pratiği yapan diyetisyenlerimiz ile paylaşıyoruz. Onların bugüne kadar yapmış oldukları enerji ve suyun hesaplanmadığı diyetlerin yerine bunların hesaplanmış olduğu ve aynı zamanda bunları bir menü haline getiren bir yapıyı sunmaya çalışacağız. Bundan sonraki aylarda ise hastalarımıza, danışanlarımıza ve diğer tıp profesyonellerinin kullanacağı gerçek anlamda bilimsel olan bu proje dünyada bir ilk olacak“ diye konuştu.

Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise... Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise...
Jinekolojide 'izsiz' ameliyat dönemiJinekolojide 'izsiz' ameliyat dönemi
Varikosel erkeklerde kısırlığa yol açıyorVarikosel erkeklerde kısırlığa yol açıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diyet yapay zeka

En Çok Okunan Trend Haberler

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

İstanbul'da hastanelerde yoğunluk! Sağlık personeli bile hasta

İstanbul'da hastanelerde yoğunluk! Sağlık personeli bile hasta

Havada panik anları! Yolcular fenalaştı

Havada panik anları! Yolcular fenalaştı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

PSA değerinin yükselmesi ne demektir?

PSA değerinin yükselmesi ne demektir?

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de yapılan araştırma göre yağışlı ve soğuk hava kanseri tetikliyor

ABD'de yapılan araştırma göre yağışlı ve soğuk hava kanseri tetikliyor

Kanser tedavilerindeki ağrılara karşı masaj terapisi

Kanser tedavilerindeki ağrılara karşı masaj terapisi

Kunduracı göğsü olanlar dikkat! Tedavisi mümkün

Kunduracı göğsü olanlar dikkat! Tedavisi mümkün

Nadir görülen kansere yakalandı, başarılı operasyonla kurtuldu

Nadir görülen kansere yakalandı, başarılı operasyonla kurtuldu

Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri basamaklandırılacak

Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri basamaklandırılacak

İstanbul'da hastanelerde grip yoğunluğu! Sağlık personelleri bile hasta

İstanbul'da hastanelerde yoğunluk! Sağlık personeli bile hasta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.