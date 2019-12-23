Yapay zeka teknolojisi ile diyet

Tıp dünyasındaki ihtiyaca cevaben geliştirilen Health Master Global uygulaması, pek çok karanlık alanı bulunan sağlık sisteminde hastalarına ve danışanlarına yol haritası çizmeyi amaçlayan tıp profesyonellerine fener tutmayı hedefliyor. Uygulama, yapay zekâ teknolojisi yardımıyla farklı veri ve tecrübeleri bir araya getirerek bilimsel parametrelere göre standardize edip sorgulamayı, analiz ve yorum üretimini sağlıyor. Pek çok bilinmezin dâhil olduğu, kişinin günlük ihtiyacı olan enerji ve besin maddelerini hesaplama ve bu hesaplamaya uygun menü oluşturma özellikleriyle uygulama öne çıkıyor. Hasta tanı, tedavi ve takibinde hata azaltmada da büyük katkı sağlanması bekleniyor.

Uygulamanın metodolojisi, incelikleri ve tıp camiasında nasıl bir boşluğu doldurduğu üzerine Dr. Hakan Hamzaçebi’nin yaptığı derinlemesine sunumun yanı sıra panel beslenme ve diyetetik alanından uzmanları ağırladı. Hamzaçebi, uygulama ile dünya sağlık sisteminin omurgasını bilimsel olarak yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.