Yapay zeka teknolojisi işi abarttı! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakiplerini belirledi! İtalyan devi Roma denk geldi...

Google'ın yeni yapay zekası kendini geliştirmeye devam ediyor. Avrupa'daki iki temsilcimizin muhtemel rakipleri arasından seçim yapan yapay zeka, hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin rakiplerini belirledi.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Freiburg

Marsilya

Sparta Prag

Sporting

Toulouse

Rennes

AS Roma

Qarabag

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Ajax

Real Betis

Frankfurt

Olympiakos

Sturm Graz

U.S. Gilloise

Maccabi Haifa

Servette

Molde

S.Bratislava

Gent

Dinamo Zagreb

Bodo Glimt

Ludogorets

Ferencvaros

Legia Varşova

GALATASARAY'A ROMA ÇIKTI: "ROMA İLE GALATASARAY EŞLEŞMESİ İLGİ ÇEKİCİ OLABİLİR"

Yapay zeka teknolojisi, Galatasaray'ın rakibini Roma olarak belirledi. Çekilebilecek en zor kurayı çeken yapay zeka, sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.

"Tamamen tahmin üzerine konuşuyoruz, bu yüzden kesin olmayacak ama AS Roma ile Galatasaray'ın eşleşme olasılığı ilgi çekici olabilir. Hem tarihsel olarak büyük takımlar olmaları hem de potansiyel rekabet açısından dikkat çekici bir maç olabilir."

FENERBAHÇE'YE OLYMPİAKOS ÇIKTI: "

Yapar zeka teknolojisi, Fenerbahçe'yi Olympiakos ile eşleştirdi.

"Fenerbahçe'nin muhtemelen Olympiakos ile eşleşebileceği fikrini düşünüyorum. Bu eşleşme, iki tarihi kulübün karşı karşıya gelmesi ve heyecanlı bir rekabetin doğması açısından dikkat çekici olabilir. Bu iki takım arasındaki mücadele, hem taraftarlar için heyecan verici olabilir hem de futbol açısından ilginç bir çekişme sunabilir."





