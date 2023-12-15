Yapay zeka teknolojisi işi abarttı! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakiplerini belirledi! İtalyan devi Roma denk geldi...

Google'ın yeni yapay zekası kendini geliştirmeye devam ediyor. Avrupa'daki iki temsilcimizin muhtemel rakipleri arasından seçim yapan yapay zeka, hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin rakiplerini belirledi.
Freiburg
Marsilya
Sparta Prag
Sporting
Toulouse
Rennes
AS Roma
Qarabag
Ajax
Real Betis
Frankfurt
Olympiakos
Sturm Graz
U.S. Gilloise
Maccabi Haifa
Servette
Molde
S.Bratislava
Gent
Dinamo Zagreb
Bodo Glimt
Ludogorets
Ferencvaros
Legia Varşova
Yapay zeka teknolojisi, Galatasaray'ın rakibini Roma olarak belirledi. Çekilebilecek en zor kurayı çeken yapay zeka, sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.
"Tamamen tahmin üzerine konuşuyoruz, bu yüzden kesin olmayacak ama AS Roma ile Galatasaray'ın eşleşme olasılığı ilgi çekici olabilir. Hem tarihsel olarak büyük takımlar olmaları hem de potansiyel rekabet açısından dikkat çekici bir maç olabilir."
Yapar zeka teknolojisi, Fenerbahçe'yi Olympiakos ile eşleştirdi.
"Fenerbahçe'nin muhtemelen Olympiakos ile eşleşebileceği fikrini düşünüyorum. Bu eşleşme, iki tarihi kulübün karşı karşıya gelmesi ve heyecanlı bir rekabetin doğması açısından dikkat çekici olabilir. Bu iki takım arasındaki mücadele, hem taraftarlar için heyecan verici olabilir hem de futbol açısından ilginç bir çekişme sunabilir."