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Yapay zekaya sahip robotlar konusunda uyardı

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TEKNOLOJİ  | 30.09.2019 08:49 | Son Güncelleme

Elon Musk yapay zekaya sahip robotlar hakkında endişelerini dile getirdi. Bu seferki uyarısında ise daha çok Boston Dynamics şirketini hedef aldı.

Yapay zekaya sahip robotlar konusunda uyardı

İnsanlığı ilgilendiren önemli konularda çalışmalarıyla bilinen Elon Musk, çeşitli girişimlere sahip. Örneğin benzinli araçların hava kirliliğine neden olmasından dolayı Tesla şirketini kurdu. Elektrikli araçlar üreten Tesla şirketine ek olarak SpaceX gibi insanlığı Mars’a yerleştirmek isteyen bazı projelere imza attı. Muhtemelen onun ortaya attığı düşünceler distopik olmayacaktır.

Boston Dynamics kuruluşu tarafından yayınlanan Atlas robot videoları, birçok kişide soru işaretleri yaratmıştı. Profesyonel bir jimnastikçiden çok daha akrobatik hareketler yapabilen bu robot, ileri düzey sayılabilecek bir mekanizmaya sahip.

Elon Musk için işin problem olan tarafı ise bu robotların giderek daha da profesyonel hale gelmesi. Robotlar her seferinde daha da profesyonelleşiyor ve adeta bir ölüm makinesine dönüşebiliyor. Ona göre bu robotlar muhtemelen yakın bir zaman içerisinde o kadar hızlı hareket edecekler ki uçakları bile geçebilecekler.

Musk’a göre robotlar da; gıda, ilaçlar, uçaklar ve arabalar gibi çok sıkı kontrollerden geçmeli. Peki sizce Elon Musk bu tedirginliğinde haklı mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka alon musk Boston Dynamics

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